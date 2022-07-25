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【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票

個人增值 12:44 2022/07/25

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最近有不同的銀行或券商都提醒客戶要簽署一份同意書或授權書，允許將自己的身分證明文件轉交給證監會的保密資料庫。這是甚麼一回事？其實這與籌備已久、即將推行的「港股實名制」有關。

防止內幕交易 加強市場監察

證監會早在去年已發出諮詢總結文件，決定實行「香港投資者識別碼制度」，亦即是今次所講的「港股實名制」，原意是為了加強對市場的監察，防止內幕交易等市場失當行為，在每個交易指令都包括客戶的識別碼，有助當局識別交易的始發人的身分。

客戶個人身份資料 須交證監保密庫

香港投資者識別碼制度最早於2022年第四季後期實施。中介人（銀行或券商）有何責任？

  • 制度要求中介人把客戶的身分證明文件資料，連同他們為客戶編配的一個券商客戶編碼，一次過交予聯交所及證監會的保密資料庫。

不過，由於香港有《個人資料（私隱）條例》，中介人（銀行或券商）需要先取得個人客戶的同意，才可以將客戶的身分證明文件資料轉交給保密資料庫。

  • 如果開戶時已經提交了身分證明文件資料給中介人，客戶便只需要按中介人指示，提供收集及傳送你的身分證明文件資料的同意書便可。
  • 如果客戶本身持有香港身分證，但開戶時用了其他身分證明文件，中介人會作出跟進，以更新客戶的香港身份證資料。
  • 中介人須轉交個人客戶身分證明文件上的姓名、號碼、發出地和類別
  • 中介人毋須轉交身分證明文件副本

值得注意是，中介人（銀行或券商）向資料庫轉交資料，只屬一次性質。

如不簽署同意書  不可買入股票

在「港股實名制」實施後，如果客戶尚未向中介人（銀行或券商）提交同意書，其帳戶會有相當大程度的限制。

  • 投資者屆時只可出售、轉出或提取現有證券持倉
  • 不可以買入證券、不可將股份轉入或將實體證書存入帳戶內。

早在數月前已開始有銀行或券商向客戶提供同意書，近日亦向客戶再度發出提示，如果你一向有買賣股票，記得要簽署同意書，否則帳戶就只能賣出、不准買入了。

 

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