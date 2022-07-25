【1萬元消費券】華置商場加推「賞不停消費大賞」　送5手滙控股票

配合8月7日開始發放第二階段消費券，華人置業集團（00127）管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城（六大商場）由今日（25日）起再度推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,500萬元的現金券。

凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台—支付寶香港、 BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK， 在六大商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞。詳情請留意六大商場日後在Facebook的公布。

獎賞一：「綫下」現金券回贈賞

即日起，顧客透過電子貨幣，在六大商場消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。是項獎賞先到先得，換完即止。

■詳情■

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獎賞二：「綫上」eSHOP 多買多賞

網上商店將由即日起公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500 元。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。

獎賞三：最高消費賞股票

即日起至8月28日期間，累積登記消費金額最高的The ONE Club或WINSOR CLUB會員，將獲贈滙豐控股（00005）2,000股股票（5手），總值約10萬元。此外，得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由The ONE及皇室堡支付。

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責任編輯：鄭樂怡

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