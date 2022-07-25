【理財專家訪問】 前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 悟出人生 毅然辭去高薪厚職 全職投身「無糧出」的「另類工作」

法興證券環球股票產品部前董事李錦（Edmond）於2015年毅然辭去穩定其高薪職位，轉職從事「無糧出」仲要「付出部分身家」的教育工作。



在金融界打滾30年，做過金融分析師亦做過輪商代言人，Edmond曾經試過「瘋狂炒賣」，形容自己是「傻傻地」，曾經差一點輸掉身家。回望在金融圈的日子，他總結自己過去「炒炒賣賣」輸唔少，同時亦見盡不少客人輸掉家庭、婚姻及人生，將過百萬積蓄一次過蒸發9成，也看過30多歲的青年才俊，賺錢能力高，不過花錢的速度亦驚人，坐飛機去日本吃一餐飯便回來，這些經歷為他的「教育」使命播下種子。

在炒賣的身涯中他自己輸過三次大錢，最「甘」一次是輸了逾百萬元，但當時的他無法獨力還錢，他說得咬牙切齒，當時需要靠朋友、靠當時的女朋友及銀行借貸去還債，最終用了將近十年時間才還清「股債」。欠下一筆巨款，痛定思痛，不過以「炒賣」當「投資」的人，事實上要「戒賭」的確不容易。



一般而言，他們想法都很單純，惟現實卻很殘酷，很多人一開始都希望「博一博」，以為自己可以「贏大錢」，豈料愈賭愈輸，終陷入「失控人生」，Edmond亦經歷過這些慘痛的經歷，從「損失」中學習，最終學懂不再「投機」，重新累積財富。



因為一個人的出現 令佢決心不再「炒賣」

Edmond 因為多次輸得「甘」，在1996至1997年開始減少「炒賣」，直至1998年，Edmond不想「輸收場」，於是在1998年正式停止「炒賣人生」，決心戒「賭」，問到為何突然「不再炒賣」？



原因是因為當時自己成家立室，開始感覺自己有了家庭責任，要對家庭負責，又加上兒子出世，故此決心停止「炒賣人生」。有了家庭，這個男人開始認真的思考未來的人生規劃，Edmond形容過去自己「炒到亂曬龍」，亦看到不少客人因為「炒賣各種槓桿類產品」而引致離婚收場、家庭破裂、有人需要犧牲小朋友由國際學校轉到官校、由有物業轉為租屋、有穩定工作轉為失去工作，放棄自己，有情緒病等問題。



見證這些人間慘劇，Edmond 認為「炒賣」都是「愈賭愈大，無視風險」所致。他早於2000年開始萌生教學的念頭，希望透過教育小朋友理財觀念，讓小朋友從小開始學習理財態度。



先有錢 再有夢想



要實理夢想，當然也要有充足「彈藥」，Edmond 在法興工作至2015年。透過儲蓄，減少消費及投資等理財方法，累積財富達15年，讓自己可以不依賴固定收入生活後，才辭去投行的工作，他希望自己能夠不為賺錢進行教育工作，希望透過幫助基層家庭，教育他們理財觀念。根據研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理質素都有一定益處。一個有較高理財能力的人不僅會儲蓄、減少債務和改善退休生活，更能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等 ，故此他認為理財能力應視為重要的生活技能，必須要去學習。

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在2015年，Edmond與香港教育大學進行了一項關於中學生理財的研究，研究對象為平均年齡15歲的中學生及其母親，共有800位，研究結果顯示，近一半學生缺乏良好理財態度及行為，例如他們缺乏儲蓄概念及理財規劃。同年，他與多位金融圈有志之士成立兒童及青少年理財教育推廣基金有限公司「理財啟苗」，以非牟利方式運作，並於2021年中獲批為註冊慈善機構。



他亦與香港教育大學研製一個實證有效的理財課程，專注提供一套包含經濟、理財和品德的4S課程，竭力推動兒童、青少年及親子理財教育，期望能為整體社會帶來正面及長遠的效益。現時Edmond致力於「理財啟苗」的工作，全職義務教導及培養青少年良好理財態度及正確金錢價值觀。事實上，理財是人生必學的重要課題，全球有20多個國家將理財教育納入正規學校課程，包括英國、美國及日本等國家，但香港目前仍未見有把理財教育納入學校課程，大部分人都在經歷過不少慘痛經歷後才自學。



記者：陳玉蓮

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