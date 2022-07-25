【MPF】積金易eMPF平台一個號碼終身通行 整合帳戶毋須填表 輕鬆辦妥行政程序

積金易平台是強積金制度實施以來最重大的改革項目，將涵蓋強積金計劃的所有行政程序，例如參加計劃、整合帳戶及轉換計劃及基金等，未來都可以在平台一站式地進行，助全港四百多萬個強積金計劃成員更輕鬆方便管理他們的強積金。

簡單三步註冊 輕易查看所有強積金帳戶

在積金易平台推出後，新僱員登記強積金計劃，只需要三個簡單步驟，包括身分認證、提供個人資料，及設定帳戶密碼，便能快速完成登記帳戶，不再需要填寫受託人提供的表格，更可免卻郵寄表格予受託人的麻煩。另外，計劃成員日後只要透過其終身使用的積金易戶口號碼登入積金易平台，就可輕易查看自己所有強積金帳戶資料，包括計劃名稱、帳戶結餘及投資回報，以及投資組合內各個基金的回報，有別於現時每個強積金帳戶各有不同的帳戶號碼，必須逐一登入個別受託人的電子平台以查閱有關帳戶的情況，日後管理強積金將更輕易。

方便更改投資組合 基金資訊及風險一目瞭然

轉換基金方面，日後透過平台，計劃成員只要在相關頁面選擇要調整的供款類別，例如僱員強制性供款、自願性供款等，然後再輸入想轉出及轉入的基金百分比便完成。平台更設有不同的連結，方便計劃成員瞭解不同強積金基金的風險程度、收費及表現。

整合帳戶快至一個多星期完成

計劃成員每轉一次工，如果不作整合便會多了一個個人帳戶，擁有太多個人帳戶會令資產過度分散，管理上亦會不便。積金易平台將會解決這個問題，計劃成員將可在平台閱覽自己所有個人帳戶，並只須按幾個步驟，揀選想轉出及轉入的強積金計劃及基金，再按指示確認資料及提交便完成申請。整個程序變得省時又方便，更可快至一個多星期便可完成帳戶整合，較現時省卻多達接近三分之二時間。

積金局、積金易平台公司及項目承建商正全速構建平台，目標最快在2022年年底前完成平台開發，讓強積金受託人及其計劃於大約2023年4月起依次有序地過渡至平台，使平台得以於2025年全面運作。

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