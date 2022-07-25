【美股分析】美銀行股反攻 高盛調整後具吸引力

美國銀行股在公布季績後紛紛走強，除了股神愛股花旗銀行，高盛集團（Goldman Sachs，美：GS）是另一隻具價值的選擇。

過去一年，利淡因素籠罩之下，環球股市舉步維艱。被視為金融界天之驕子的投資銀行，生意更一落千丈，在眾投行當中屬殿堂級的高盛亦不例外，上半年純利打了6折有多，拖累股價年初至今累跌逾18%。偏好行業龍頭股的價值型投資者，相信已作好入貨準備。

有逾百五載歷史的高盛，要由德國人Marcus Goldman說起。他與家人於1869年遷居紐約市，當時美國信貸緊絀兼且利息高昂，令商人周轉困難；Goldman便想到向商人購入期票再轉售於當地商業銀行圖利，從此奠定在商業票據市場的地位。

重盈利能力多於「磚頭」

隨着商業票據生意在全國愈做愈大，公司於1896年將戰綫伸延至歐洲市場，並開拓外滙、黃金套戥及信用狀等業務。踏入二十世紀，為配合客戶對長綫資本的需求，正式開展了投資銀行業務。

一百年前，高盛已經是投資銀行界的顛覆者，以資產為本的年代，反傳統向市場引入投資價值理念，將投資者目光移向企業盈利能力及商譽，其策略成功將更多資金引入資本市場，同時做就大量有潛力但無「磚頭」的企業崛起。市盈率（PE）亦開始成為衡量投資價值的準則。曾經作跳板助不少企業升上資本舞台，高盛對自身上市反而猶豫不決。合夥人多番爭辯後，1999年4月才在紐約證券交易所上市。

次季純利續跌 派息加碼

貴為業內龍頭，亦難敵大圍利淡氣氛。高盛剛公布第二季純利按年倒退46.6%，至29.3億美元，相當於每股攤薄盈利7.7美元，跌幅48.5%，較第一季下跌28.2%。綜合上半年純利減少44.2%，至68.7億美元；相當於每股攤薄盈利18.5美元，跌幅45.1%。

第二季年化股本回報率為10.6%，較第一季15%及去年第二季23.7%均顯著回落。不過，每股帳面值持續提升至301.9美元，增幅6.2%。業績雖然倒退，但回饋有驚喜，第三季派息將增加至每股2.5美元，增幅25%。

趁淡市搶佔市場份額

季績倒退屬非戰之罪。疫情持續、利率趨升，以至地緣政局不穩，種種外在因素均不利投資市場。投行生意買少見少可以理解，反之，淡市更突顯高盛搶佔市場份額的優勢。

根據Dealogic統計，股票資本市場（ECM）最慘烈，今年上半年環球IPO及配股等活動涉及總金額2,648.8億美元，較去年同期8,449.7億美元，大減68.7%。融資成本趨升，併購活動亦減少，上半年涉及金額接近2.2萬美元，比去年同期2.8萬億美元，縮減20%。反觀，年初至今，由高盛促成的併購項目涉及金額達8,796億美元，即每10美元生意便有4美元由高盛經手，拋離排行第二的摩根大通（6,479億美元）。為企業提供融資建議的股票資本市場，高盛同樣領先，承銷金額達181.3億美元，較排第二的中信証券158.8億美元，高出14.2%。

龍頭估值低於同業

季度股息加碼後，高盛股息率升至約2.5厘，其實仍然低於摩根士丹利（約3.4厘）及摩根大通（約3.5厘）。不過，聊勝於無，對一直支持的捧場客已是充分的持貨理由。若然參考傳統估值方法，高盛PE僅9倍，摩根士丹利及摩通分別約12倍及10倍。即使相對高盛歷史PE現時都屬較低水平。只是由於盈利如果持續下跌，PE會升。然而，銀行股本身就屬周期性股，所以買應於逆周期時慢慢收集。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：美銀行股反攻 高盛調整後現吸引力】

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