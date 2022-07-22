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【Netflix電影】《咒》被喻台灣最恐怖電影　口碑兩極仍籌備拍續集

博客 18:50 2022/07/22

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台灣電影《咒》

台灣電影《咒》在宣傳上形容為「台灣歷來最恐怖電影」，早前在Netflix上架，短短兩天成Netflix全球電影排行前十名，並創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影。改編自真人真事的《咒》，更在日本和韓國這些「恐怖片輸出大國」掀起話題，究竟是否真的如此恐怖？

柯孟融自編自導的《咒》，由蔡亘晏、黃歆庭等主演，雖然並非大卡士，但影片今年在台灣戲院上映時，已創下1.7億台幣（約4千多萬港片）票房，於台北電影節演員高英軒亦拿下最佳男配角。

《咒》在7月8日Netflix上架後，即在日本、香港、新加坡、印尼的排行榜即位列第一，在泰國登第三名，南韓也衝進前10位。

《咒》講女主角闖入神秘村莊而招惹了奪命兇咒。

不少日本網民看完《咒》紛紛留言，形容是「台灣最可怕電影」，不少網民亦為電影進行二創創作，包括戲中令人印象深刻的詛咒手勢。

偽紀錄片手法

《咒》講述蔡亘晏演的女主角6年前跟友人到訪偏遠村莊參予古怪宗教儀式，誤觸犯可怕禁忌，兩名同行友人即場喪命，她也患上精神病，後來雖然康復，但咒語依然纏上她的女兒，終令母女陷入恐怖事件。

蔡亘晏由頭帶到尾，有大量尖聲驚叫。

電影聲稱是改編自2005年台灣高雄的真實人倫慘案，一家人因為參予邪教儀式，接連走火入魔，失去理智互殘身體，甚至拒絕進食，互相吃排泄物，最終長女活活餓死。後來有指這家人是集體中邪，也有稱是全家同時患上精神病，真相至今仍然是個謎。

信不信由你

以偽紀錄片形式來呈現的《咒》，全片以女主角的主觀角度來拍攝，欲以此增加真實感，當然這只是噱頭，也非全部是主觀鏡頭拍攝，此手法過去在西片亦常有出現，但因強調是拍攝者角度出發，故戲劇感往往受影響，影片因有不少女主角的喃喃自語，加上兩段時空的不斷穿插，不少觀眾就狠批劇情沉悶，不過《咒》在氣氛營造十分用心，結局亦出心意表。

主角們被恐怖咒語纏繞後難以擺脫。

此外，戲中出現的一句咒語，配上複雜詭異的手勢，也掀起了網民熱議，此8字咒語為「火佛修一心薩嘸哞」，原是閩南語諺語，解作「禍福相倚，死生有名」。有網民甚至稱看完影片，也像受到咒語迷惑，是否屬實，就信不信由你了。

據知影片也將會籌備續集，可見你有你鬧，但話題仍會繼續。

記者：陳家昌

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欄名 : 型男玩物誌

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