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【好去處】如何不出國也享受陽光與沙灘？ 4大海邊餐廳推介

精明消費 18:34 2022/07/22

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夏日炎炎，想必大家都想出國享受陽光與沙灘，無奈受到疫情阻滯，短期内無法滿足内心強烈的欲望，其實香港都可找到異國風情的海邊餐廳。

1. Bathers Restaurant
大嶼山的Bathers位於長沙泳灘海岸線上，在沙灘享受完陽光浴之後，可以在Bather享用多款美食，還可以點上一杯透心涼的飲品，享受極致的異國風情。

Bathers
地址：南大嶼山下長沙泳灘32號（地圖按此）
電話：2504 4788
營業時間：星期一至五：11:00am-10:00pm；星期六、日及公眾假期：09:00am-10:00pm
網址：按此 
 

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2. Classified
Classified被稱爲淺水灣最靚海邊餐廳，雖然Classified在市區也有分店，但很多人特意來到淺水灣分店，只因這裡位於海邊、裝飾極具異域渡假風，門口的韆鞦梳化更是人氣打卡點！


Classified
地址：淺水灣海灘道26-30號The Pulse 1樓107號舖
電話：2351 3454
營業時間：星期一至四，星期日：8:30am - 8pm；星期五、星期六：8:30am - 9pm
網址：按此  

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3. Cococabana
位於石澳泳灘的Cococabana充滿地中海色彩，餐廳還設有露天座位，是絕佳的海邊餐廳。更有多款地中海美食供大家選擇，營造一種小島般的渡假風。

Cococabana
地址：石澳石澳泳灘大樓地下小食亭
電話：2812 2226
營業時間：09:00-22:00
 

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4. 泰道
位於西貢沙下海灘岸邊，設室內及室外共190個座位，可一邊欣賞海景一邊享受泰國美食！

泰道
地址：西貢大網仔路沙下村9號 
營業時間：星期一至五：12：00-23：00、星期六-日：11：00-23：00
電話：2792 6189
 

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責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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