MINI Cooper S Countryman變奏版　48萬Untamed Edition增9項專用修飾

▲ MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition。

不能否認，Crossover SUV這種車型，本來已有着拒絕受約束的設計理念，如今MINI車廠還在原來的Cooper S Countryman上加推Untamed Edition。Untamed，即是沒有被馴化的意思，看來廠方的確誓要把「徹底解除束縛」的想法，完全融入到車中。

▲ MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition，Untamed即是沒有被馴化之意。

▲ MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition，Untamed即是沒有被馴化之意。

當然，以上的說法，或多或少也帶着誇張的形容手法。畢竟這部Untamed Edition，在性能上並沒有作大刀闊斧式的強化，設計師只是將車身和內裝作了9項專用修飾，令外觀變得更特別。

專用裝飾

例如它的車身，起用了專用的Momentum Grey Metallic動能灰金屬色，又有全套ALL4車身包圍和拉花圖案、直徑18吋的Untamed Spoke專用輪圈、亮黑色車頂和行李架，另有窗框和側鏡鏡殼等鋼琴黑外觀配飾。

▲ 亮黑色車頂和行李架，是Untamed Edition另一項專用配置。

▲ 有着如此漂亮的原裝輪圈，車主們應該不會以其他改裝品取而代之了。

車廂方面，最搶眼的乃是其MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，專用的Nappa皮革軚環連+/-轉檔撥片則是標準裝備，而在軚環、前座座椅側、乘客首飾箱面蓋等多個位置，均有着Untamed字樣，令任何人也能輕易辨別得到此乃特別版本的Countryman型號。

▲ 引擎倉蓋和尾門上的MINI標誌，底色也採用了動能灰金屬色塗裝。

▲ 車身內外多個位置均有着Untamed字章，令人一看便知此乃特別版本Countryman

免費升級

動力上，Cooper S Countryman Untamed Edition是使用一副1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，配7前速DCT雙離合器半自動波箱及前輪帶動，最大馬力達178hp / 5,000-6,500rpm，峰值扭力為28.55kgm / 1,350-4,200rpm。

必須一提的是，如今的Countryman或其他MINI型號，車主已可選擇加裝Adaptive Suspension主控式懸掛，行車時駕駛者可於Green、MID和Sport之間，選擇最適合的模式。

▲ 以Nappa真皮包裹的軚環和冰冷藍金屬飾面，觀感較標準版Countryman更加特別。

▲ harman/kardon音響系統，音色算是不過不失。

在這動力組合和Adaptive Suspension主控式懸掛，以及寶馬UKL2模組式底盤配合下，碩大的Cooper S Countryman於大帽山荃錦公路上，上斜落斜時同樣有着很高的彎路操控水平，以這類迷你SUV來說，已甚為靈活好玩。

▲ 1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，低轉扭力甚為豐盈。

車輛定價由$479,800起，跟普通版本Cooper S Countryman相同，即是說代理這次是免費將這Untamed Edition的裝飾送給車主。事實上，過去兩、三年來，於香港售出的MINI汽車中，有半數是來自Countryman車系的，本來已經極受歡迎，如今還以原價推出無論是外形和車廂裝飾上也更加特別的Untamed Edition，應該可為車輛掀起一輪購買潮。

▲ MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，可說是車廂焦點之一。

▲ MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，可說是車廂焦點之一。

規格表

售價：$479,800起

車型：5門5座位掀背車

引擎：1.998公升直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：178hp / 5,000-6,500rpm

峰值扭力：28.55kgm / 1,350-4,200rpm

汽缸直徑X衝程：82.0 X 94.6mm

壓縮比：11.0 : 1

傳動方式：前置引擎、前驅、7前速雙離合器自排

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

車身：4,299 X 1,822 X 1,557mm

輪軸距：2,670mm

車重：1,465kg

風阻系數：Cd 0.33

平均耗油量：6.0L / 100km

輪胎：前/後～225/50R18

查詢：MINI HK（3193 6800）