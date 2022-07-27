  • 33°C
香港時間 : 2022727日 (週三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MINI Cooper S Countryman變奏版　48萬Untamed Edition增9項專用修飾

博客 12:02 2022/07/27

分享：

分享：

MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition。

不能否認，Crossover SUV這種車型，本來已有着拒絕受約束的設計理念，如今MINI車廠還在原來的Cooper S Countryman上加推Untamed Edition。Untamed，即是沒有被馴化的意思，看來廠方的確誓要把「徹底解除束縛」的想法，完全融入到車中。

MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition，Untamed即是沒有被馴化之意。

MINI車廠在原本的Cooper S Countryman上，加推Untamed Edition，Untamed即是沒有被馴化之意。

當然，以上的說法，或多或少也帶着誇張的形容手法。畢竟這部Untamed Edition，在性能上並沒有作大刀闊斧式的強化，設計師只是將車身和內裝作了9項專用修飾，令外觀變得更特別。

專用裝飾

例如它的車身，起用了專用的Momentum Grey Metallic動能灰金屬色，又有全套ALL4車身包圍和拉花圖案、直徑18吋的Untamed Spoke專用輪圈、亮黑色車頂和行李架，另有窗框和側鏡鏡殼等鋼琴黑外觀配飾。

亮黑色車頂和行李架，是Untamed Edition另一項專用配置。

有着如此漂亮的原裝輪圈，車主們應該不會以其他改裝品取而代之了。

車廂方面，最搶眼的乃是其MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，專用的Nappa皮革軚環連+/-轉檔撥片則是標準裝備，而在軚環、前座座椅側、乘客首飾箱面蓋等多個位置，均有着Untamed字樣，令任何人也能輕易辨別得到此乃特別版本的Countryman型號。

引擎倉蓋和尾門上的MINI標誌，底色也採用了動能灰金屬色塗裝。

車身內外多個位置均有着Untamed字章，令人一看便知此乃特別版本Countryman

免費升級

動力上，Cooper S Countryman Untamed Edition是使用一副1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，配7前速DCT雙離合器半自動波箱及前輪帶動，最大馬力達178hp / 5,000-6,500rpm，峰值扭力為28.55kgm / 1,350-4,200rpm。

必須一提的是，如今的Countryman或其他MINI型號，車主已可選擇加裝Adaptive Suspension主控式懸掛，行車時駕駛者可於Green、MID和Sport之間，選擇最適合的模式。

以Nappa真皮包裹的軚環和冰冷藍金屬飾面，觀感較標準版Countryman更加特別。

harman/kardon音響系統，音色算是不過不失。

在這動力組合和Adaptive Suspension主控式懸掛，以及寶馬UKL2模組式底盤配合下，碩大的Cooper S Countryman於大帽山荃錦公路上，上斜落斜時同樣有着很高的彎路操控水平，以這類迷你SUV來說，已甚為靈活好玩。

1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，低轉扭力甚為豐盈。

車輛定價由$479,800起，跟普通版本Cooper S Countryman相同，即是說代理這次是免費將這Untamed Edition的裝飾送給車主。事實上，過去兩、三年來，於香港售出的MINI汽車中，有半數是來自Countryman車系的，本來已經極受歡迎，如今還以原價推出無論是外形和車廂裝飾上也更加特別的Untamed Edition，應該可為車輛掀起一輪購買潮。

MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，可說是車廂焦點之一。

MINI Yours淺綠雙色高級皮革座椅，可說是車廂焦點之一。

規格表

售價：$479,800起

車型：5門5座位掀背車

引擎：1.998公升直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：178hp / 5,000-6,500rpm

峰值扭力：28.55kgm / 1,350-4,200rpm

汽缸直徑X衝程：82.0 X 94.6mm

壓縮比：11.0 : 1

傳動方式：前置引擎、前驅、7前速雙離合器自排

懸掛：前～麥花臣／後～多連桿

車身：4,299 X 1,822 X 1,557mm

輪軸距：2,670mm

車重：1,465kg

風阻系數：Cd 0.33

平均耗油量：6.0L / 100km

輪胎：前/後～225/50R18

查詢：MINI HK（3193 6800）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
2022/01/03
科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
還原基本步　MINI Cooper 5 Door
2021/09/20
還原基本步　MINI Cooper 5 Door
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷
2022/07/15
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷

你可能感興趣

科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
14:20 2022/01/03
科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
還原基本步　MINI Cooper 5 Door
13:13 2021/09/20
還原基本步　MINI Cooper 5 Door
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷
18:17 2022/07/15
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷

最新專欄文章 更多

【Netflix電影】《咒》被喻台灣最恐怖電影　口碑兩極仍籌備拍續集
2022/07/22
【Netflix電影】《咒》被喻台灣最恐怖電影　口碑兩極仍籌備拍續集
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
2022/07/22
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
2022/07/22
米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
新CEO入主一年　Parmigiani全球首創追針兩地時功能
2022/07/22
新CEO入主一年　Parmigiani全球首創追針兩地時功能
Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
2022/07/20
Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
汽車 電動車 寶馬 設計師

上一篇文章

【理財個案】企業高管年薪曾達200萬元　變身斜槓族如何製造穩定投資收入？

下一篇文章

【美國議息】聯儲局公布議息結果前夕　了解加息對壓測的影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

買收息股要避免的3大陷阱
買收息股要避免的3大陷阱
博客 - 【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
博客 - 香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？
香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？
博客 - 亞太地區經濟復甦之路　面臨通脹升溫的挑戰
亞太地區經濟復甦之路　面臨通脹升溫的挑戰
博客 - 【MPF】積金易eMPF平台一個號碼終身通行 整合帳戶毋須填表 輕鬆辦妥行政程序
【MPF】積金易eMPF平台一個號碼終身通行 整合帳戶毋須填表 輕鬆辦妥行政程序
eSIM取代實體SIM　利弊一文睇清
eSIM取代實體SIM　利弊一文睇清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款