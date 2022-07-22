蔡宛珊24歲買入人生第一個物業　創業做老闆靠海南雞飯外賣平台渡難關（立即收看）

蔡宛珊（Sarika Choy），人稱「Miss S」。現時主力發展主持和司儀的工作。她在15歲時已入行任職兼職模特兒，年紀輕輕已賺到每月3萬至6萬元的收入，其後更轉職成為全職模特兒。除了模特兒和主持身份外，Sarika亦在早年置業成為業主，而在去年疫情間更與拍檔開設餐廳，創業成為老闆。

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以模特兒身份入行的Sarika，15歲已任職兼職模特兒，她指自己曾經歷沙士的年代，幸運地在沙士完結後，模特兒和廣告等行業的工作量反而大增，她估計當時有不少品牌願意投放大量資金和資源聘請模特兒，目的希望透過宣傳增加生意額，有見及此，她在畢業後決定轉職成為全職模特兒。她亦指，在其任職模特兒的年代，競爭相對較少，加上模特兒的圈子不大，令她的工作量大增，收入非常可觀。但Sarika坦言，模特兒的收入不穩定，自己要有心理準備每月的收入時多時少，不會定時有3萬至4萬元的收入，「不過平均收入最高可以賺到3萬至6萬元，對於當時年紀來說是非常不錯。」

現今不少藝人都會多棲發展，除了模特兒工作，亦會擔任主持和司儀，Sarika亦不例外。她現時的工作主力發展主持和活動司儀，「在任職模特兒期間，有客戶和中介留意到我在語言能力方面不錯，懂得中文、英文、普通話，於是邀請我擔任活動司儀。有時模特兒和司儀工作的日期會重疊，我會在兩者中取捨，選擇司儀的工作。」其後，因為司儀的工作比模特兒多，加上慢慢喜歡擔任司儀帶來的滿足感和挑戰，令她主力以主持方向發展。

24歲擁第一個物業

Sarika以15歲之齡開始兼職模特兒工作賺取零用錢，憑着自己的努力年紀輕輕便「上車」做業主。在置業前，她是與家人租住物業，其後，發覺每月繳交租金其實相等於「幫人供樓」，所以當她儲到足夠的資金和首期後，便下定決心要置業投資，並於24歲時成功購入第一個物業，成為業主。

她笑稱「當年入市比現今便宜，現時樓價差距太大，要上車置業真的不容易」，她憶述當時自己以大約300萬至400萬購入位於銅鑼灣的物業，加上當年銀行樓宇按揭可以借足8成半，她只需要付幾十萬元首期便可以「上車」。在當年樓價不算高的情況下入市，Sarika認為自己十分幸運，她銅鑼灣的物業自住了10年後，樓價升值了一倍有多，她便以900萬的價錢放售物業。其後，於2018年左右再入市，把賺到的金錢用作購入現時位於跑馬地的自住單位物業。她所買入的物業都是自住居多，原因是她意識到香港的租金昂貴，認為把租金用作供樓可算是儲蓄方法之一，所以她選擇把放售所賺到的金錢用作再買物業。

在現今香港社會，物業是投資的好工具，被問到會否再置業入市，Sarika指自己都有視之為目標，現時都仍然努力工作希望可以再投資及購入物業。不過，她坦言，入市的配額亦是重要的考慮因素，現時她的家人都各自擁有物業，若要再入市時需要繳付雙倍印花稅，會增加預算。另外，她亦建議有置業投資打算的朋友，若希望更容易出租物業的話，在入市前可以選擇一些已有基本裝修的單位，相對上會更快獲得收租回報，而且可以吸引一些較好的租客，避免引起出租後的糾紛。

開設海南雞飯外賣平台渡難關

除了置業，Sarika在疫情間與拍檔合資於中環開設「龍虎豹」日式餐廳，打開創業之路。「我自己投資了大約6位數字的資金，我們合共有6個拍檔，所以對於我而言不算用了很大筆資金。」她笑指，與5位拍檔在2021年4月疫情仍然處於反覆期間，合資經營餐廳是一個大膽的決定，面對第5波疫情的來襲，餐廳都要提早關門甚至停業，加上餐廳主要於晚上時間營業，對餐廳業務打擊十分大。幸好，得到政府相關措施的幫助，同時Sarkia和拍檔在經營餐廳的方針上實行了政策改革措施，守住業務。Sarkia指，她與拍檔在疫情期間開設了一個網上外賣平台，售賣海南雞飯，她解釋這樣一來可以運用餐廳的資源，二來可以有利潤收入，幫補餐廳的生意。而作為老闆之一的她亦提到，雖然餐廳因為疫情帶來了不少影響，但考慮到員工的生計問題，餐廳都實施了輪流上班安排，讓員工繼續有收入。在現時疫情逐漸回穩下，海南雞飯外賣平台已停止營運，現時餐廳回復經營日式菜式，她亦感恩餐廳可以在疫情中順利地渡過。

選擇投資月供及年供基金

時下不少年輕人都會以股票作為他們的被動收入，不過她直言自己在這一方面的投資不太在行，「我在這一方面的投資相對缺少一點運氣，每次入手股票都是蝕錢離場」，現時，她主要投資一些月供及年供的基金，以長綫的心態看待，預計十多年後取回作不時之需，當作儲蓄之用。

對於未來的發展，她表示會繼續發展飲食的生意，未來亦打算開設分店和一些專營外賣的商店，但始終要觀察未來半年至一年的發展，現時受疫情影響仍然存在不少變數。另外，她表示因為自己熱愛運動的關係，亦有考慮與朋友出品自家品牌的運動衣服。

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責任編輯：區祖飛

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