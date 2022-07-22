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【限時優惠】香港寬頻x恒生信用卡iPhone for Life計劃　機價額外減高達400元、免費送AppleCare+

個人增值 17:10 2022/07/22

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香港寬頻即日起推出限時香港寬頻x恒生信用卡iPhone for Life計劃優惠，指定恒生信用卡客戶凡於香港寬頻專門店或指定AT+門市參與iPhone for Life計劃，購買任何iPhone型號，除了可享特低每月供款、免息免手續費分期外，更可享機價額外即減高達400元，以及免費獲得價值高達1899元的AppleCare+。名額共1,000個，詳情請瀏覽網站。活動優惠期由即日起至2022年8月15日。

網購平台HOME+優惠加碼　享高達1,500元折扣及獎賞

另外，恒生信用卡用戶現於網購平台HOME+透過iPhone for Life計劃購買iPhone13系列或iPhone SE即享高達400元機價折扣，再免費獲贈總值1,100元HOME+電子現金券，優惠期由即日起至2022年8月15日。另外，企業客戶買iPhone同樣有優惠，5G企業客戶登記指定流動通訊服務計劃，可享高達1,200元的出機價折扣，詳情請瀏覽香港寬頻企業方案網站

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 生活理財

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