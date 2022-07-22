【大灣區】保險潛力龐大 80%大灣區市民無購買跨境保險產品經驗

粵港澳大灣區的發展一直是近年來國家關心的部分，作爲中國經濟增長的動力泉源，粵港澳大灣區擁有超過8600萬人口，經濟總量達到12.6萬億元人民幣，佔全國GDP的11%。因此粵港澳大灣區為保險業提供了眾多發展機遇。



德勤中國和中銀集團人壽保險有限公司聯合發佈《粵港澳大灣區展望：保險業機遇》白皮書指出，不同城市的市民對跨境保險的偏好不同，保險公司應當根據不同城市市民特徵制定相應的業務策略。白皮書總結了涵蓋粵港澳大灣區和内地城市超過1000多名受訪者的調查結果，旨在了解内地城市和香港地區不同年齡層市民的行爲差異與共通之處。



80%市民無購買跨境保險產品

調查結果顯示，除廣州、深圳等一線城市和香港之外，其他粵港澳大灣區城市的保險滲透率不足10%。80%粵港澳市民沒有購買香港或澳門保險產品的經驗，但他們對跨境保險產品表現出濃厚的興趣，尤其是重大疾病保險（64%）和醫療保險產品（63%）。其中超過60%受訪者表示，不熟悉保險產品和相關法規是其未購買保險的主要原因。



內地受訪者︰港澳保費更合理 險種更廣泛

此外，有從香港或澳門購買保險經驗的内地城市受訪者得知，港澳兩地的保險公司提供了更合理的保費、更高的收益和更廣泛的險種。



中銀人壽執行總裁鄧子平亦提到，香港保險和内地保險存在一定的差異，内地市民選擇購買跨境保險可以擴大其保障範圍，香港的部分醫療保險產品可涵蓋全球保障，例如市民患重大疾病需要到香港醫院或國外醫院進行治療時，香港保險產品可為市民提供保障，而内地保險產品不一定能做到如此大範圍的保障。當然内地保險產品與香港保險產品不存在絕對的競爭性質，只是為市民提供多一項選擇，是否選擇購買跨境保險產品最終仍要根據市民的實際需要而定。



灣區仍具龐大市場

1. 灣區人口基數大

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，粵港澳大灣區人口基數大，為保險業發展提供龐大的市場潛力及新據點。



2.市場滲透率低

根據白皮書調查結果的數據顯示，人壽保險在粵港澳大灣區的市場滲透率平均值是5.4%，而除了香港（16.9%）和澳門（13.5%）超過平均值，其他大灣區内地城市均未達到平均值。



3.青睞醫療保障

就保險產品偏好而言，粵港澳大灣區市民更青睞重大疾病保險和醫療保險產品（均超過80%）,加上受新冠疫情影響，市民普遍更加注重健康和生活品質。事實上，許多内地市民更喜歡從香港的保險公司購買保險以完善其醫療保障。

責任編輯：梁政琪

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