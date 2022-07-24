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【消費優惠】ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 　6折$125購限時4款特選甜點組合

精明消費 15:00 2022/07/24

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由即日起至7月25日，ifc商場與10個馳名甜點品牌合作推出Cake & Bake甜點禮遇，特選4款甜點組合，以低至6折優惠登場。限量4款Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合在KLOOK網上平台，以125元發售，每款組合均精心搭配3件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，以及一份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品。

Cake & Bake活動聯同10個來自世界各地的品牌，由本地熱門蛋糕專門店，到法國殿堂級糕點品牌均應有盡有，包括DALLOYAU、PAUL LAFAYET、SAKImoto Bakery、LIFETASTIC PATISSERIE等。商場一樓同時設有高達2.5米的大型海綿蛋糕造型裝置，必定成為甜品控的打卡熱點。

顧客只需在KLOOK平台上以125元選購以上Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合後，即可憑電子禮券上的QR Code到指定餐廳換取甜點，以及在商場一樓換取一份三文治袋或天然蜂蠟布。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 6折$125購限時4款特選甜點組合（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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