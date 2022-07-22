【信用卡優惠】信銀國際推簽賬回贈賞　享高達12%簽賬及100元慈善捐款回贈

即將踏入8月是暑假的日子，不少商戶推出優惠吸引客戶消費。中信銀行（國際）有限公司宣布，藉百年誌慶推出「賞。回。饋。全城簽賬回饋計劃」，無論信用卡現有客戶或新客戶，均可享零售簽賬現金回贈及慈善捐款現金回贈。

享高達12%零售簽賬現金回贈

由即日起至9月30日，中信銀行（國際）信用卡現有客戶，適用於2022年6月30日或之前批核之信銀國際信用卡（信銀國際商務卡除外），於該行旗下的手機銀行 inMotion「獎賞Go ！」成功登記，憑卡作港幣零售簽賬，均可獲6%現金回贈。新客戶成功申請信銀國際Motion信用卡，於發卡後首5個月內更可享額外零售簽賬6%現金回贈迎新優惠至2022年12月31日，連同全年食肆及網上簽賬6%現金回贈優惠，即合共可賺取高達12%回贈。

100港元慈善捐款回贈

中信銀行（國際）信用卡現有客戶於推廣期內任何一個月份累積港幣簽賬滿3,000港元，信銀國際將於2022年11月30日或之前從客戶的合資格信用卡賬戶扣除100港元並以客戶的名義捐贈至香港學生輔助會作慈善用途，客戶將於捐款後5個工作天內獲得100港元現金回贈。

信銀國際亦會以每位成功申請信銀國際Motion信用卡新客戶的名義從其戶口捐出100港元予香港學生輔助會，為有需要的小童及青少年提供多元化的綜合服務，包括住宿照顧、教育，以及其他社區服務。 新客戶同樣於捐款後獲得100港元現金回贈。

責任編輯：區祖飛

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