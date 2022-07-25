【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品

李錦記美食車現場送出孜然雞翼醬同頭道原釀生抽試用裝，只要於即日起至7月31日期間野生捕獲到美食車同佢影張靚相，再喺呢個post嘅留言區上載照片：

1. 即可於現場免費領取李錦記街頭魚蛋醬一樽

2. 照片獲得最多Like嘅10位參加者，即可獲得200元超市禮券

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撰文：hket小編

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