金融壹賬通推出一體化數碼銀行解決方案OneCosmo　計劃將產品擴展至中東金融機構

商業科技服務提供商、中國平安集團聯營公司金融壹賬通（06638）與巴西科技公司Pismo聯合開發的一站式、全方位數碼銀行解決方案平台OneCosmo正式推出。

OneCosmo利用人工智能（AI）、機器學習（ML）、區塊鏈和SaaS等新一代技術，旨在為銀行和金融機構提供可擴展、易整合的一整套解決方案，以幫助其建立數碼銀行能力。從數碼身份驗證和核心銀行，到數碼支付和數碼貸款等，OneCosmo所提供的解決方案服務涵蓋範圍廣泛。該平台利用高度靈活的API（應用處理接口）和微服務，能夠整合來自不同第三方服務提供商的服務或數據。

OneCosmo還具有預整合和預配置的功能，潛在用戶在幾周時間內，便可以完全進入平台，金融機構能夠按照客戶要求更靈活地提供定制化服務。

此外，通過OneCosmo平台，金融機構利用實時數據流，通過數據分析，能夠更深入地了解消費者行為。OneCosmo可以靈活地與傳統技術相融合，方便金融機構自由定制解決方案，以滿足其不同客戶群的需求。截至目前，市場上已經有超過5,000萬客戶正在使用結合了Pismo技術的OneCosmo解決方案。

OneCosmo目前主要在東南亞地區提供服務，包括泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和新加坡，並計劃將產品擴展到中東地區的金融機構。

據了解，Pismo是發展快速的銀行軟件即服務（SaaS）公司，今年4月，金融壹賬通與Pismo達成戰略合作，此次推出的OneCosmo是雙方強強聯合的結果。

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