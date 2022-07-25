【消費優惠】英記茶莊綠茶八折 精明消費 09:00 2022/07/25 分享： 分享： 由即日起至7月31日，全線綠茶八折發售。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品 今日 【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品 【消費優惠】ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 6折$125購限時4款特選甜點組合 2022/07/24 【消費優惠】ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 6折$125購限時4款特選甜點組合 【商場活動】大口仔登陸新世紀廣場 設6大山系露營打卡區 2022/07/24 【商場活動】大口仔登陸新世紀廣場 設6大山系露營打卡區 【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓 2022/07/23 【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓 【好去處】到中環街市I-O-N Cafe Bar迎夏日 推全新下午茶套餐 + 咖啡體驗工作坊 2022/07/23 【好去處】到中環街市I-O-N Cafe Bar迎夏日 推全新下午茶套餐 + 咖啡體驗工作坊 經濟 香港