▲ 【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事

作為香港人，你是否明白媒體常常說的「聯繫匯率制度」或「金管局接錢」，究竟是甚麼意思？香港的銀彈是否一如那位老是常出現的Kyle Bass所說，已經用了44%呢？以下是你必須要知道的5件事。

在Kyle Bass本周發推文後，金管局再接了逾百億元資金，香港銀行體系總結餘跌至約1650億元。由5月開始本輪接錢後，確實累計跌了51%。

金管局為甚麼要接錢？

你第一件必須要知道的事，就是金管局接錢的原因。聯繫匯率的運行方式，是要讓美元兌港元確保在7.75至7.85之間運行，金管局會在港元升至7.75時、及跌至7.85時出手。

當港元走強時，為了讓港元不會升穿7.75，金管局會向市場沽出港元，亦則媒體想說的「注資」，會導致總結餘增加。

總結餘，就是銀行設於金管局的結算戶口結餘總額。近月港元走弱，為了讓港元不會跌穿7.85，金管局會向市場買入港元，亦即是大家常說的「接錢」，總結餘因應而減少。

貨幣基礎並非只有總結餘

目前總結餘只有1650億元？怎麼辦？第二件你必須要知道的事，就是香港的貨幣基礎並非只有總結餘，它是由4部分組成︰

負債證明書，為發鈔銀行發行的紙幣提供十足支持

政府發行的流通紙幣及硬幣

總結餘，即設於金管局的結算戶口結餘總額

外匯基金票據及債券，是由金管局代表政府發行，並記入外匯基金帳目內

所以，銀行體系總結餘只是其中一部分。目前香港的貨幣基礎有接近2萬億元，為19825.18億元。

總結餘以外 尚有萬億票據及債券作後盾

另有一個因素會左右總結餘的增減。金管局定期向金融機構發行外匯基金票據及債券。外匯基金票據及債券發行計劃，是為了確保市場有大量優質的港元債券，以供作為買賣、投資及流動資金管理的工具。

更重要是，銀行可憑所持的外匯基金票據及債券，作為抵押品，透過「貼現窗」向金管局借取隔夜港元流動資金。

簡單而言，如果銀行急需要錢，可以用這些票據向金管局借短期資金，利率就用金管局的「基本利率」去計算。

所以第三件你必須要知道的事，就是外匯基金票據的增發或贖回，是貨幣基礎的組成部分之間的轉移。例如金管局在今年初增發了400億元票據，資金便是由總結餘轉移至外匯基金票據及債券，總結餘因應增發量而相應減少。

目前，外匯基金票據及債券有1.18萬億元，這都是總結餘的後盾，是金管局可靈活運用的工具。如果贖回票據，總結餘便會相應增加。

總結餘如何影響Hibor？

第四件你必須要知道的事，是媒體常常報導的「拆息」（港元拆息便是Hibor）究竟是甚麼來的？拆息，是銀行與同業之間拆出、或借入的利率，譬如A銀行向B銀行借入資金，期限為隔夜，採用的年利率就是隔夜Hibor。而目前，香港的住宅按揭利率，基準是期限1個月的Hibor。其他期限的Hibor也常用，例如企業間的拆借，有時便會用3個月Hibor作基準。

總結餘的多寡會影響Hibor的高低，因為總結餘就是銀行的資金池，這個池內的資金少，利息便會上升。所以，今日1個月Hibor便升穿了1厘水平。

總結餘會跌至零嗎？不會，因為當總結餘低至只有數百億元時，Hibor會急促上升，導致港元與美元的息差拉近，屆時便不會有這麼多港元沽盤，總結餘會穩定下來。2018年的加息周期，便是這樣。

Hibor會推高最優惠利率？

第五件你必須要知道的事，是Hibor的上升，最終會推高最優惠利率（Prime rate）。這也是回歸基本、為甚麼大家都關心金管局接錢、及總結餘的變化。

最優惠利率與Hibor的差距要有幾多？業界一直有指，是3厘。以目前滙豐的最優惠利率5厘計算，亦即1個月Hibor升至2厘，便會觸發銀行加P，直接增加大家的供樓負擔。

早前，渣打亞太區金融主管陳銘僑亦很明確地說過，1個月Hibor升近2厘，港銀便會加P。詳見此文。

最後，其實還有第6件你必須要知道的事，就是上述所有一切，都是公開資料，你可以從此處，看到金管局每日公布的貨幣基礎變動，當中包括總結餘及外匯基金票據的規模。

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