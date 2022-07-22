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米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？

博客 12:19 2022/07/22

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每位$4,080是否值回票價？見仁見智，但Ta Vie旅主廚佐藤秀明所花的心思，以及RSRV香檳傾巢而出，可說是誠意滿分。

米芝蓮兩星餐廳Ta Vie旅夥拍Maison Mumm RSRV香檳，推出承惠每人$4,080的香檳配對盛宴。筆者會形容這8道菜是日籍主廚佐藤秀明很認真地搞鬼，無論賣相食味都令人不斷「嘩嘩聲」。RSRV的4款香檳，可以說遇到「對手」了。

Ta Vie旅主廚佐藤秀明所設計的8道菜式。（圖片：酒莊提供）

好飲好食的人士，一定聽過Ta Vie旅的名字，自2015年開業以來，Ta Vie旅於短短半年內已摘下米芝蓮一星殊榮，並於翌年再下一城躍升至二星評級。此外，餐廳於2016年首度登上「2017亞洲50最佳餐廳」後，共5次上榜，來頭一點也不少。

Ta Vie旅可以說是創辦人兼主廚佐藤秀明（Hideaki Sato）的心血結晶。來自日本長野縣的Sato，經過10年的法菜料理經驗，然後在在日本米芝蓮三星餐廳龍吟的總廚山本征治的悉心栽培下，2012年被派往香港的天空龍吟作主廚，成為首間海外分店的主理人；並在短短6個月內，令天空龍吟摘下米芝蓮二星的榮譽，更入選亞洲50最佳餐廳。

佐藤秀明2015年開設的Ta Vie旅餐廳，可以容納40名賓客，空間寬敞，舒服寧靜，讓大家可以專心品嘗其精心設計的8道菜餐單。（圖片：酒莊提供）

自立門戶後，Sato揉合日本的烹飪哲學與法式烹調技術，以「純粹、簡單、時令」作為他的烹調原則，並且凡事追求完美，並不斷在菜式上力求創新。今個夏天，Ta Vie旅就與香檳品牌Maison Mumm RSRV攜手合作，推出一個獨一無二的配對餐單。

原來Sato15年前曾造訪這法國Maison Mumm酒莊，並對旗下香檳留下深刻印象。今次品牌更邀請Sato擔任亞洲區首位Maison Mumm RSRV Special Culinary Ambassador，與大家分享他的廚藝，以及香檳與佳餚配搭的心得。

    點擊圖片放大

Maison Mumm 4款珍藏香檳

RSRV向來是Maison Mumm最珍貴的藏酒。香檳自1827年面世以來，酒窖中最珍貴的佳釀，均被酒窖大師留下來，意即ReSeRVed。今時今日，Maison Mumm RSRV系列擁有4款100%的特級莊園香檳，均收成自5個最有名的香檳葡萄園。

4款RSRV香檳均各具特色，Blanc de Blancs用100% Chardonnay，Blanc de Noirs用100% Pinot Noir。坊間Blanc de Blancs不多，百分百用Pinot Noir釀造的Blanc de Noirs更少見。2012年是好年份，陳年最少6年。基於Pinot Noir的結構及勁度，Blanc de Noirs入口就像一位「性格巨星」，酸度高之餘，收結也有礦物風味。

Cuvee 4.5則是以40% Chardonnay及60% Pinot Noir混合釀製而成。名字4.5的來由，正是因為香檳陳年最少4年，並且出自5個Grand Cru葡萄園：Verzenay、 Bouzy、Ay、Avize及Cramant。至於限量版Cuvee Lalou，採用酒莊最出色的葡萄，Chardonnay及Pinot Noir各佔五十，陳年超過10年。

正如餐廳的名字——Ta Vie旅解作「你的人生旅程」，就讓Sato帶大家走一趟佳餚與香檳「共舞」的美食之旅。

    點擊圖片放大
    +2

Info
Maison Mumm RSRV香檳與Ta Vie旅配對菜單
供應時間：8月1日至31日
地址：Ta Vie旅（中環皇后大道中74號石板街酒店2樓）
電話：2668 6488
菜單：8道菜加4款RSRV香檳（Blanc de Blancs 2014、Cuvee 4.5、Blanc de Noirs 2012及Cuvee Lalou 2008）
收費：每位$4,080（另收加一）

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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