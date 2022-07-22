【市場報告】波動市下交易頻率提升　香港市場上半年交易額最高係邊隻股票？

證券交易平台富途發表《2022年上半年投資報告—市場趨勢與個人投資者行為研究》，旨在通過分析今年上半年全球市場的行情走勢，以及富途平台上個人投資者的持倉及交易相關數據，洞察當下個人投資者的行為、策略和偏好變化。

波動市下交易頻率提高 香港投資者日日有交易

報告顯示，受全球通脹加劇和後市不確定性因素的影響，上半年個人投資者的整體風險偏好下降，香港、美國和新加坡市場個人投資者的股票持倉佔比相比2021年12月31日分別下降4.3、4.4和3個百分點。

基金和債券等風險較低的投資產品進一步受到青睞。截至2022年6月15日，三大市場投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，相比2021年12月31日分別提升1.5、4.4和3.3個百分點。

面對動盪市況，各市場的交易頻率均有明顯提升。三個市場中，香港投資者的交投最為活躍，人均每日交易頻率最高達1筆、美國和新加坡市場的人均每日交易頻率分別為0.43筆和0.35筆，相比2021年下半年分別提高20.5%、26.5%和52.2%。

上半年美股主導 特斯拉交易額最高

從日均交易額而言，三大市場個人投資者交易最多的前5隻個股以美股主導。今年上半年，特斯拉（美：TSLA）無論在日均交易額、日均交易額增長方面都居於各市場首位。在香港市場，騰訊控股 （00700） 及英偉達（美：NVDA）的成交額緊隨其後。

受到馬斯克宣佈收購消息影響的Twitter（美：TSLA），是上半年在香港市場最多人關注的個股（加自選人數：42,366）。

■香港市場上半年日均交易額前五大個股■

（按排名低至高排序）

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■香港市場上半年日均交易額增長最多的前五大個股■

（按排名低至高排序）

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責任編輯：鄭樂怡

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