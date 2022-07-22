  • 33°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場報告】波動市下交易頻率提升　香港市場上半年交易額最高係邊隻股票？

藍籌股 11:13 2022/07/22

分享：

分享：

證券交易平台富途發表《2022年上半年投資報告—市場趨勢與個人投資者行為研究》，旨在通過分析今年上半年全球市場的行情走勢，以及富途平台上個人投資者的持倉及交易相關數據，洞察當下個人投資者的行為、策略和偏好變化。

波動市下交易頻率提高 香港投資者日日有交易

報告顯示，受全球通脹加劇和後市不確定性因素的影響，上半年個人投資者的整體風險偏好下降，香港、美國和新加坡市場個人投資者的股票持倉佔比相比2021年12月31日分別下降4.3、4.4和3個百分點。

基金和債券等風險較低的投資產品進一步受到青睞。截至2022年6月15日，三大市場投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，相比2021年12月31日分別提升1.5、4.4和3.3個百分點。

面對動盪市況，各市場的交易頻率均有明顯提升。三個市場中，香港投資者的交投最為活躍，人均每日交易頻率最高達1筆、美國和新加坡市場的人均每日交易頻率分別為0.43筆和0.35筆，相比2021年下半年分別提高20.5%、26.5%和52.2%。

上半年美股主導 特斯拉交易額最高

從日均交易額而言，三大市場個人投資者交易最多的前5隻個股以美股主導。今年上半年，特斯拉（美：TSLA）無論在日均交易額、日均交易額增長方面都居於各市場首位。在香港市場，騰訊控股 （00700） 及英偉達（美：NVDA）的成交額緊隨其後。

受到馬斯克宣佈收購消息影響的Twitter（美：TSLA），是上半年在香港市場最多人關注的個股（加自選人數：42,366）。

■香港市場上半年日均交易額前五大個股■
（按排名低至高排序）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

■香港市場上半年日均交易額增長最多的前五大個股■
（按排名低至高排序）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【內銀股分析】量化爛尾樓影響　3大假設　料稅前盈利跌4%、11%或36%
2022/07/21
【內銀股分析】量化爛尾樓影響　3大假設　料稅前盈利跌4%、11%或36%
【科技理財】香港人壽成為全港首間採用「智方便」 進行身份認證並作帳戶登錄之保險公司
2022/07/20
【科技理財】香港人壽成為全港首間採用「智方便」 進行身份認證並作帳戶登錄之保險公司
【虛擬博物館】日本TOTO虛擬博物館上缐 身歷其境觀看360度展品
2022/07/20
【虛擬博物館】日本TOTO虛擬博物館上缐 身歷其境觀看360度展品
【大灣區】調查顯示72%港人有意到内地發展 期望金融服務無縫互通
2022/07/20
【大灣區】調查顯示72%港人有意到内地發展 期望金融服務無縫互通
【市場分析】穆迪：中國監管機構對村鎮銀行監管干預　有助重振公眾信心　利好信用評級
2022/07/20
【市場分析】穆迪：中國監管機構對村鎮銀行監管干預　有助重振公眾信心　利好信用評級
港股 基金 債券 股票 馬斯克 美股 Twitter 美國 騰訊控股（00700） 騰訊

下一篇文章

去年香港一類資產的AUM倍升 私銀管理資產跌6% 投資價值下滑拖累
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券2022】政府正籌備新一批銀色債券　有意發行券商須於7月27日前提交承諾書
【銀色債券2022】政府正籌備新一批銀色債券　有意發行券商須於7月27日前提交承諾書
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月14日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至7月14日）
【ETF】醫藥及生科股領漲 3大行業ETF比較
【ETF】醫藥及生科股領漲 3大行業ETF比較
【ETF】想short美股有新門路　首批單一股票ETF掛牌　可買1倍反向Tesla
【ETF】想short美股有新門路　首批單一股票ETF掛牌　可買1倍反向Tesla
去年香港一類資產的AUM倍升 私銀管理資產跌6% 投資價值下滑拖累
去年香港一類資產的AUM倍升 私銀管理資產跌6% 投資價值下滑拖累
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款