【投資基金】中金中國股票基金成立 助力外資配置中國

中金公司 （03908） 旗下子公司中金香港資管正式於本港市場推出一隻香港證監會認可的中國股票公募基金產品，中金中國股票基金。



該基金將主力投資於在中國註册或在中國開展主要經濟活動的公司之股本證券及股票等價證券，包括美國存託憑證ADR和全球存託憑證GDR等，以及投資目標及或策略與該基金類似的其他基金。

中金表示，中金香港資管會採用基本面、政策面、資金面和估值面相結合的投資框架，多角度的行業板塊配置方法，結合質量、估值與成長的選股邏輯，發掘擁有中長期增長潛力的行業和公司，構建多元化投資組合。

該基金是中金基金系列（CICC Fund Series）的子基金，為香港證監會認可的基金。中金基金系列（CICC Fund Series）為根據香港法例成立的傘子單位信托。投資者值得留意的是證監會認可不等同於對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何特定投資者或類別的投資者。



投資者投資任何股票產品前都應先自行「做功課」，自己作出理性判斷，風險承受能力等。

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