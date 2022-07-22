【強積金】《主要計劃資料文件》KSID 到底係咩來？

朋友早前收到強積金信託人一份關於《主要計劃資料文件》的信，並為它拍照，然後放上社交平台，留言「求人肉翻譯」；再往下看看，也有不少回應，表示收到類似的信，但也不知道所謂何事。不知道在閱讀這個博客的你，又是否了解什麼是《主要計劃資料文件》？抑或大家連這封信也未拆開？不如讓我擔當這個「人肉翻譯」，回應一下大家的疑問！

根據積金局的指引，當大家登記參與強積金計劃時，該強積金受託人都必須發出《強積金計劃說明書》（Scheme Brochure），讓登記人清楚了解強積金計劃的詳細內容及相關風險。不過，一份厚厚的《強積金計劃說明書》相信已經令不少人望而卻步。有見及此，為了優化資料披露方式，讓計劃成員更容易理解其參加的強積金計劃的主要資料，積金局制訂了《主要計劃資料文件》，並要求所有強積金受託人於今年6月30日起，須提供予所有準計劃成員及計劃成員參考。

《主要計劃資料文件》Key Scheme Information Document，簡稱KSID，是一份標準化及簡化《強積金計劃說明書》的資料文件。KSID是如何做到標準化及簡化？

首先，KSID是將一份多達百頁的《強積金計劃說明書》濃縮成不多於8頁的文件，而且用字必須淺白，甚至鼓勵以圖示及圖表表述內容。此外，KSID以標準化的格式呈現和披露強積金計劃的主要資料，包括基金選擇、管理費用、供款安排、轉移及提取須知。KSID亦會帶出一些基本和簡單的強積金概念，例如「強積金為甚麼對你很重要？」、「何時調整你的強積金投資組合？ 」等等。

KSID更通過層遞式披露資料方式，以免讀者被太多資訊淹沒。如果讀者想了解詳細內容，便可透過網站連結和/或二維碼瀏覽其他提供強積金計劃詳情的文件，包括強積金計劃說明書（詳細闡述基金的投資目標和風險因素等重要資料）、積金局的退休策劃計算機和一些常用表格等。

其實，積金局的KSID就好像證監會早年就基金、投資相連壽險計劃及非上市結構性投資產品推出的《產品資料概要》（Key Facts Statements），標準化產品資料披露方面的規定。監管機構不斷優化資料披露，亦帶出了兩個訊息：

第一，隨著強積金制度成立超過二十年，產品推陳出新，基金選擇亦越來越多；

第二，強積金的資產已經累積至超過11,000億港元，比香港現時的財政儲備還要多，也成為每個市民不可或缺的退休儲備。

因此，對每個香港打工仔而言，強積金已變成了一個不可不知、不可不理的投資工具。所以，透過KSID多了解自己的強積金計劃也是應該的。如果對KSID仍感到一頭霧水，不妨找你身邊合資格的強積金中介人再深入了解箇中詳情！

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