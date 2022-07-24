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【職場趣聞】通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴

個人增值 10:00 2022/07/24

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WhatsApp是不少企業慣用的即時溝通渠道，但WhatsApp不如以往傳統電郵般有多項格式規範，令不少打工仔都不知該如何拿捏用語和表情符（Emoji）。外國就有一位女士因沒用Emoji而遭解僱。

據外媒《news.com.au》報道，一名來自昆士蘭的Kristen Gordon在與其老闆前妻Phoebe Wang使用WhatsApp對話時，因對話中沒有使用笑臉Emoji，引起對方不滿，最後更因此遭解僱。事後Kristen Gordon入稟起訴該公司不合理解僱。

負責處理是次案件的公平工作委員會（Fair Work Commission，FWC）指，案發時，Phoebe Wang正與其前夫，即Kristen Gordon當時的老闆，在咖啡店中會面。當Phoebe Wang收到來自Kristen Gordon的WhatsApp信息，並發現對方沒有使用笑臉Emoji時，便認為對方正與其吵架，更揚言要即時解僱Kristen Gordon。

涉事公司需賠4.2萬

對此，Kristen Gordon表示曾多次向Phoebe Wang解釋對話中「沒有加上笑臉Emoji，只是沒有任何情緒（didn't add any smiley faces！ There are no emotions！）」，而非對Phoebe Wang抱有惡意，但仍於事發第二天被解僱。

經過調查後，負責案件的專員Simpson表示，雖然Kristen Gordon被解僱後的一周，涉事公司曾向Kristen Gordon表示可提供兩周的有薪休假，並邀請她重回工作崗位。但一系列的舉動只是試圖解決早前的解僱爭議，而非撤銷終止僱傭關係。終判Kristen Gordon勝訴，涉事公司需要賠償5,357.8美元（約4.2萬港元），以及9.5%的養老金。

責任編輯：劉子瑜

【原文：通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴（收費文章）】

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