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【精明飲食】朗廷酒店The Food Gallery 推健康清新之選 多國特色蓋飯

個人增值 13:00 2022/07/23

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夏日炎炎，吃慣太濃味的美食，偶爾也想健康一點，換換新口味。香港朗廷酒店內的餐廳The Food Gallery，由即日起推出全新餐單，主張少糖、少油及少鹽，不添加人工香料同時，亦不減食物的美味程度，集色、香、味及健康於一身。

The Food Gallery（TFG）亦有着The Food is Gorgeous的意思，即是色彩繽紛兼且讓人愉快的食物。TFG的廚師團隊這次別出心裁，製作10款來自全球不同國家的健康美食餐單。菜式選擇非常豐富，除特色蓋飯外，還有每天新鮮製作的沙律、暖心湯品及飲品等，全部均選用各國名物及優質食材入饌，顏色鮮艷奪目，令人胃口大開。

多國特色蓋飯

推介必食之選如有澳洲三文魚蓋飯（$180），由香煎塔斯曼尼亞三文魚、富含多種維生素的牛油果、烚蛋、香甜芒果、羽衣甘藍、藜麥及糙米製成，清新又飽肚。嗜辣的食客不妨點一道墨西哥辣雞蓋飯（$160），選用辣雞肉、含豐富維他命C的羽衣甘藍、牛油果、墨西哥地道辣椒入饌，再伴以菲達芝士、黑豆及三穀米，充滿南美風情。

另有充滿滬菜風味的上海水煮雞蓋飯，食材有嫩滑水煮雞肉、西蘭花、牛油果，配上香滑的粉皮及偏重口味的辣花生醬，濃郁惹味。餐廳亦照顧到素食者的需要，有供應港式素肉蓋飯，以近年大受歡迎的Omni香菇新肉丸，配上藜麥、豆腐、粟米、雞蛋、牛油果、洋葱及白飯，再伴以梅子醋，酸甜醒胃。

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店
電話：2132 7898

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單（收費文章）】

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