  • 31°C
香港時間 : 2022721日 (週四) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鐘錶界新熱潮 名錶以綠色為主 已停產勞力士竟最受歡迎？

個人增值 18:40 2022/07/21

分享：

分享：

名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮。有鐘錶買賣平台發布了最新一份有關入手綠色腕錶的網站銷售紀錄，一齊來看哪一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？富融銀行（Fusion Bank）雖然係最遲開業的虛擬銀行，但近期愈來愈積極，更於一星期內連推兩項新產品；按息有無機會加到4厘，呢篇文章就話，滙豐同中銀都用的「細P」，絕對有機會升到6.7厘；「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？

名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮，一齊來看哪一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？

2. 富融最新推汽車貸款推廣　入會可享高達$8,600獎賞　年利率可低至3.34%

富融銀行（Fusion Bank）雖然係最遲開業的虛擬銀行，但近期愈來愈積極，更於一星期內連推兩項新產品

3. 按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？

按息有無機會加到4厘，呢篇文章就話，滙豐同中銀都用的「細P」，絕對有機會升到6.7厘

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日理財筆記

最新專欄文章 更多

今日理財筆記 - 【消費券】想更改領取1萬元的電子錢包 記得最遲本周六申請
2022/07/20
【消費券】想更改領取1萬元的電子錢包 記得最遲本周六申請
今日理財筆記 - 養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
2022/07/19
養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
今日理財筆記 - 比較4大運動保險 唔想被月供、年供束縛 即買即保有邊啲？
2022/07/18
比較4大運動保險 唔想被月供、年供束縛 即買即保有邊啲？
今日理財筆記 - 3隻本地銀行股創新低　穆迪解構　呢間銀行最受內房壞賬影響
2022/07/15
3隻本地銀行股創新低　穆迪解構　呢間銀行最受內房壞賬影響
今日理財筆記 - 上半年MPF錄290億元淨流入　4年最多 兩類基金成最受歡迎資產
2022/07/14
上半年MPF錄290億元淨流入　4年最多 兩類基金成最受歡迎資產
品牌 時裝服飾 虛擬銀行 定期存款 汽車 富融銀行 勞力士 銷售 鐘錶 鐘錶

下一篇文章

【ET財智Talk】港元弱港息隨時急上？經絡按揭曹德明拆解樓按走勢　7月25日晚上8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【人民幣】今早見逾兩個月低 有機會重返6.8水平？（附專家評論）
【人民幣】今早見逾兩個月低 有機會重返6.8水平？（附專家評論）
【大灣區】月薪26萬！大灣區專員做啲乜
【大灣區】月薪26萬！大灣區專員做啲乜
【科技理財】香港人壽成為全港首間採用「智方便」 進行身份認證並作帳戶登錄之保險公司
【科技理財】香港人壽成為全港首間採用「智方便」 進行身份認證並作帳戶登錄之保險公司
列出晨星10行業20隻首選股目標價 料消費和科技股有「最大估值漲幅」
列出晨星10行業20隻首選股目標價 料消費和科技股有「最大估值漲幅」
【品味投資】2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？　
【品味投資】2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款