鐘錶界新熱潮 名錶以綠色為主 已停產勞力士竟最受歡迎？

名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮。有鐘錶買賣平台發布了最新一份有關入手綠色腕錶的網站銷售紀錄，一齊來看哪一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？富融銀行（Fusion Bank）雖然係最遲開業的虛擬銀行，但近期愈來愈積極，更於一星期內連推兩項新產品；按息有無機會加到4厘，呢篇文章就話，滙豐同中銀都用的「細P」，絕對有機會升到6.7厘；「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 2022年綠色名錶成趨勢 7大最值得入手綠色腕錶有邊款？

名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮，一齊來看哪一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？

2. 富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34%

富融銀行（Fusion Bank）雖然係最遲開業的虛擬銀行，但近期愈來愈積極，更於一星期內連推兩項新產品

3. 按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？

按息有無機會加到4厘，呢篇文章就話，滙豐同中銀都用的「細P」，絕對有機會升到6.7厘

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