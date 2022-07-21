鐘錶界新熱潮 名錶以綠色為主 已停產勞力士竟最受歡迎？

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【ET財智Talk】港元弱港息隨時急上？經絡按揭曹德明拆解樓按走勢 7月25日晚上8時見！
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1. 2022年綠色名錶成趨勢 7大最值得入手綠色腕錶有邊款？
名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮，一齊來看哪一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？
2. 富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34%
富融銀行（Fusion Bank）雖然係最遲開業的虛擬銀行，但近期愈來愈積極，更於一星期內連推兩項新產品
按息有無機會加到4厘，呢篇文章就話，滙豐同中銀都用的「細P」，絕對有機會升到6.7厘
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欄名 : 今日理財筆記