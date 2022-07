【商場活動】大口仔登陸新世紀廣場 設6大山系露營打卡區

Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果,minna no tābō大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第一位。為答謝一眾粉絲支持,大口仔孖住女友nako-chan及弟弟maakun於MOKO旺角新世紀廣場與大家見面,以音樂迎接開心盛夏。



商場以「MOKO.minna no tābō夏日Music Camping」主題活動揭幕,由即日至8月20日,場內會設有6大山系露營打卡裝置,包括音樂茶座露營車、溫馨帳幕營火、BBQ野餐燒烤區、nako-chan野餐區、大口仔休息小站及maakun音樂鞦韆,讓大家盡情打卡。



場內更設有大口仔期間限定店,售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品,當中包括多款獨家發售的會場限定新品,星級推介有大口仔露營野餐必備精品、會場優先發售新品、人氣Kuromi精品等,粉絲們切勿錯過。



The Point會員消費獲贈券

The Point會員於MOKO商場任何商戶內,即日以電子貨幣消費滿指定金額,即送指訂購物贈券兼賺消費積分,如滿$800送$100時尚服飾及兒童用品贈券一張、滿$2,000送$250 MOKO指訂購物贈券、滿$7,000送$750,每日共150套。6pm後更設加碼賞,以滿$500或以上之電子消費發票,即可換領$50指定商戶贈券及一小時免費泊車券。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

作者、責任編輯:黃依情

【原文:新世紀廣場大口仔夏日Music Camping 設6大山系露營打卡區+夏日消費賞(收費文章)】

======

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App