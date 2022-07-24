  • 33°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！

個人增值 19:00 2022/07/24

分享：

分享：

熱到爆炸的天氣，飲冰凍的白酒便最好不過。

以多變葡萄酒風格馳名的意大利，就有許多白酒的選擇。當中最容易牢記莫如3V（Verdicchio, Vernaccia, Vermentino），雖然串法都是如水蛇春咁長，但想有新意、白酒不是只有Chardonnay及Sauvignon Blanc那麼簡單，就要下點苦功了。

意大利中部包括了甚麼產區？Abruzzo、Lazio、Le Marche、Molise、Toscana及Umbria這6個，當中以Toscana最為人熟悉，這區也是最多DOCG（最高級別，11個）及DOC（第二級別，41個）。大家最常接觸的意大利紅酒--Chianti Classico，也是來自這區。但其實Toscana的白酒也不賴，3V中的2V都可在這裏找到。

Vernaccia有檸檬、西柚、杏仁、草本、礦物等風味，屬於比較輕盈的白酒，通常其後會跟di（of）和地方名稱，如來自撒丁島（Sardinia）的Vernaccia di Oristano及比較有名的Vernaccia di San Gimignano，則是來自Toscana，是意大利最早的DOCG之一。

Vermentino則不是意大利獨有，在南法（稱為Rolle）、美國加州都有種植。Vermentino的風格多變，有清新的酸度，還有桃、檸檬皮、乾草及礦物等風味。在Toscana的Bolgheri葡萄園，因為溫暖及晴朗的天氣，加上釀製技術如浸皮、與酒渣接觸及陳年，能釀製出豐滿的Vermentino來。而在撒丁島，更是該島主要的白葡萄，稱為Vermentino di Sardegna，島上最出名的代表正是Vermentino di Gallura。

Verdicchio在意大利最重要的產地，正是中部的Le Marche。而經研究證實，它亦等同於另一葡萄--Trebbiano di Soave，因此令它成為在意大利最廣泛種植的葡萄之一。高酸是其特性，年輕是還有杏仁風味但會伴隨一點苦澀，但晚採及陳年後又會有一點蜜糖的點綴。不過，如果Verdicchio過分種植，就會失去其吸引力。

  • Abrate & Sons Ltd 電話：2217 0006
  • Amorosso Fine Wines 電話：5988 0271
  • Cin Cin 電話： 2818 5533

作者：何小雲

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒 白酒3V你要識（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？　
2022/07/21
【品味投資】2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？　
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月21日）
2022/07/21
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月21日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至7月15日）
2022/07/15
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至7月15日）
【品味投資】富藝斯上半年全球總成交額達58.5億元　巴斯奇亞「無題」成歷來最高成交品
2022/07/15
【品味投資】富藝斯上半年全球總成交額達58.5億元　巴斯奇亞「無題」成歷來最高成交品
【品味投資ｘNFT】輕井澤首推「輕井澤1970絕響50年」 NFT　起拍價逾60萬港元
2022/07/14
【品味投資ｘNFT】輕井澤首推「輕井澤1970絕響50年」 NFT　起拍價逾60萬港元
葡萄園 意大利 葡萄酒 人口

下一篇文章

【職場趣聞】通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財StarTalk - 蔡宛珊24歲買入人生第一個物業　創業做老闆靠海南雞飯外賣平台渡難關（立即收看）
蔡宛珊24歲買入人生第一個物業　創業做老闆靠海南雞飯外賣平台渡難關（立即收看）
歐洲會否重新向俄羅斯買天然氣？拆解歐洲可以制裁俄羅斯多久
歐洲會否重新向俄羅斯買天然氣？拆解歐洲可以制裁俄羅斯多久
【健康增值】輕斷食、生酮飲食減肥是否奏效？　營養學家：小心酮症酸中毒
【健康增值】輕斷食、生酮飲食減肥是否奏效？　營養學家：小心酮症酸中毒
油價有機會升至104美元？專家教你睇好油價怎部署
油價有機會升至104美元？專家教你睇好油價怎部署
博經濟衰退買黃金？文錦輝：金價開始吸引可部署
博經濟衰退買黃金？文錦輝：金價開始吸引可部署
【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款