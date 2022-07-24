【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！

熱到爆炸的天氣，飲冰凍的白酒便最好不過。

以多變葡萄酒風格馳名的意大利，就有許多白酒的選擇。當中最容易牢記莫如3V（Verdicchio, Vernaccia, Vermentino），雖然串法都是如水蛇春咁長，但想有新意、白酒不是只有Chardonnay及Sauvignon Blanc那麼簡單，就要下點苦功了。

意大利中部包括了甚麼產區？Abruzzo、Lazio、Le Marche、Molise、Toscana及Umbria這6個，當中以Toscana最為人熟悉，這區也是最多DOCG（最高級別，11個）及DOC（第二級別，41個）。大家最常接觸的意大利紅酒--Chianti Classico，也是來自這區。但其實Toscana的白酒也不賴，3V中的2V都可在這裏找到。

Vernaccia有檸檬、西柚、杏仁、草本、礦物等風味，屬於比較輕盈的白酒，通常其後會跟di（of）和地方名稱，如來自撒丁島（Sardinia）的Vernaccia di Oristano及比較有名的Vernaccia di San Gimignano，則是來自Toscana，是意大利最早的DOCG之一。

Vermentino則不是意大利獨有，在南法（稱為Rolle）、美國加州都有種植。Vermentino的風格多變，有清新的酸度，還有桃、檸檬皮、乾草及礦物等風味。在Toscana的Bolgheri葡萄園，因為溫暖及晴朗的天氣，加上釀製技術如浸皮、與酒渣接觸及陳年，能釀製出豐滿的Vermentino來。而在撒丁島，更是該島主要的白葡萄，稱為Vermentino di Sardegna，島上最出名的代表正是Vermentino di Gallura。

Verdicchio在意大利最重要的產地，正是中部的Le Marche。而經研究證實，它亦等同於另一葡萄--Trebbiano di Soave，因此令它成為在意大利最廣泛種植的葡萄之一。高酸是其特性，年輕是還有杏仁風味但會伴隨一點苦澀，但晚採及陳年後又會有一點蜜糖的點綴。不過，如果Verdicchio過分種植，就會失去其吸引力。

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作者：何小雲

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒 白酒3V你要識（收費文章）】

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