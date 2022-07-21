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【1萬元消費券】12大商場推出夏日旋風大抽獎 禮品總值逾$400萬

精明消費 17:29 2022/07/21

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第二期電子消費券即將到手，市民最快可於8月7日起及10月1日起分階段獲得消費券HK$2,000及HK$3,000。

新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）由2022年8月1日至9月30日，推出「夏日旋風大抽獎」，大送逾40萬份Chill級獎賞，禮品總值逾400萬元！

顧客於新地12大商場內消費每滿HK$200，即可獲1+1雙重抽獎機會，隨時贏走豪華房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、500萬The Point積分等豐富禮品！活動率先於消費券發放前一周舉行，期望可吸納更多市民參與。

    點擊圖片放大

The Point會員享額外回贈
新地12大商場旗下已有逾9成商戶安裝了6大支付平台（八達通、AlipayHK、Tap&Go、WeChat Pay HK、PayMe及BoC Pay）並推出回贈優惠。新一輪電子消費券發放後，The Point會員將可以6大指定電子消費券支付工具，在指定商場消費滿指定金額，享有額外回贈！

消費愈多 中獎機會愈大
單一消費每滿HK$200即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次；消費滿HK$400可參加上述兩項抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會，多買多獎。全個推廣期內參加次數不限，消費愈多，中獎機會愈大！

夏日旋風大抽獎詳情

 

想第一時間知更多消費券資訊，留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯:梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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