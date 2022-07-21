【業務拓展】OpenRice與Equinix、香港寬頻合作　推動後疫情時代綫上綫下餐飲體驗

在疫情下，外賣成為了經營和維持餐廳業務的途徑之一。OpenRice作為香港大型飲食資訊平台，今日宣布與全球數碼基礎設施企業Equinix, Inc.（Nasdaq: EQIX），以及香港寬頻攜手合作，進一步鞏固其數碼基礎設施，以全速擴展為一個全方位的綫上綫下（O2O）餐飲科技服務平台。

遷移IT系統 建立具彈性數碼基礎設施

OpenRice指，踏入後疫情時代，餐飲業逐漸意識到無縫的綫上綫下服務對業務增長尤其重要，是次合作讓OpenRice進一步滿足本港餐飲業對此方面的需求。為了支援用戶不斷變化的需求，OpenRice將其IT系統遷移至Equinix設於香港的 International Business Exchange（IBX）數據中心，並採用 Equinix Internet Exchange與香港寬頻建立安全直接的獨立連接。透過部署此解決方案，有助OpenRice為其一站式商戶網絡系統建立更具彈性的數碼基礎設施。

推新服務滿足客戶需求

現時，OpenRice正開拓嶄新的餐飲服務，以滿足用戶需求和消費行為轉變的需要。為了滿足客戶不斷變化的需求，OpenRice持續推出新服務和服務升級，例如附有積分賺取功能的「Pay-At-Table」電子支付功能、通過應用程式介面連接餐廳，以及搜尋合作夥伴的會籍功能、餐飲券、外賣服務，以及連帶套餐預訂的訂座服務等。除此之外，OpenRice計劃擴展其一站式平台至台灣、新加坡、泰國和日本等亞太地區市場。考慮到OpenRice的未來擴展計劃，他們正致力把平台的嶄新功能帶給新市場的用戶和餐飲業界，務求利用數碼服務提升客戶的用餐體驗，同時簡化其日常營運程序。

責任編輯：區祖飛

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