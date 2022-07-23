【健康增值】輕斷食、生酮飲食減肥是否奏效？　營養學家：小心酮症酸中毒

減肥是永恒話題，而減肥方法更多不勝數、各門各派，隔一陣子便有一個推陳出新。近年較多人談及的輕斷食5：2、16：8，和以高脂肪、蛋白質及極低碳水化合物的生酮飲食，受不少人追捧，究竟這3種飲食方法對減肥是否奏效？當中的宜忌及須知又是甚麼？以下由營養學家細說。

輕斷食5：2、16：8

英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie Siu）指出，輕斷食5：2及16：8，都是以時段來控制飲食。5：2是一周內有5天是正常飲食、兩天輕斷食；16：8更為人熟悉，內容是一天集中在8個小時內飲食，16個小時不進食。「這兩個方法除了是飲食時段上不同，5：2中斷食的兩天並非是完全不吃東西，只是將整體攝取量控制在500-600卡路里。」

她說這兩天攝取的卡路里大減，剛開始這方法時確有一點難度，當事人或會感到辛苦。「所以在開初時不必一刀切太規範，循序漸進，讓自己身心腸胃都較容易接受，而且有需要由營養師監察斷食完之後的狀況。」

厭食症、孕婦不宜斷食

Kennie指輕斷食適合大部分人，除了偏向有厭食症人士、孕婦，都不建議採用以上方法。她說糖尿病人都可以，從文獻資料，輕斷食能有助控制三高，增加胰島素敏感度，但糖尿病人必須在營養師及醫生指導下進行，胡亂自己嘗試如處理不佳，有機會引致低糖症，對身體造成危險。

生酮飲食

生酮飲食則屬於高脂肪、低碳水化合物的飲食方式，避免攝取穀物類、米麵飯、高糖份，部分水果如蘋果、橙與香蕉；蔬菜類特別是根莖類如馬鈴薯、番薯都不會吃。

她說，另一要注意的是酮症酸中毒，因身體缺乏醣份，燃燒脂肪雖能達致減肥效果，但過程中會同時釋放酮體，當酮體累積，有機會引致酮症酸中毒，症狀包括：噁心、嘔吐、脫水、發燒、意識模糊、低血壓或休克，可對生命構成危險，使用這方法減肥必須格外小心。

不能單看卡路里

Kennie表示，減肥是一條簡單的方程式，必須「支出」大過「收入」，想有效果，運動是其中一種，佔兩、三成，但飲食上的基礎代謝率佔上六、七成。「以前常說要減肥要做多些運動毋庸置疑，但狂做運動卻飲食不當，影響了身體新陳代謝率，都會有反效果，以至有不少人說：我已常做運動都難以瘦下來的情況。」

她引述現代營養學提倡，不要只着眼於計算攝取幾多卡路里，除此以外，也要留意營養素（包括纖維、糖、蛋白質、鈉）的攝取量、壞脂肪攝取量，每個人的吸收力都是獨特的，因此找到合乎自己體質的減肥方法，效果更明顯。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：大熱瘦身方法營養學家剖析 輕斷食生酮飲食減肥效果（收費文章）】

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