【好去處】到中環街市I-O-N Cafe Bar迎夏日　推全新下午茶套餐 + 咖啡體驗工作坊

中環街市的I-O-N Cafe Bar迎來全新限定的「閃爍夏日」下午茶套餐，亦同時舉辦咖啡體驗工作坊，讓大家嘗下午茶之餘，亦可體驗手沖咖啡的樂趣。

下午茶套餐內容豐富，包括招牌黑咖啡或全新調製飲品「氣泡咖啡果皮茶」（Cascara Bubble）。Cascara在西班牙文裏代表外殼或皮膚的意思，指乾燥的咖啡果肉。以往被認為是廢料，但在日光曝曬後成為超級食物的新奇飲料。「氣泡咖啡果皮茶」具有香濃的花果風味，口感像櫻桃和玫瑰，但帶有接骨木、葡萄乾和羅望子的味道。

食物方面以富有夏日水果滋味做靈感，鹹點如鵝肝醬馬卡龍配無花果醬、風乾火腿多士配菠蘿莎莎醬、紅莓醬雞肉牛角包及香煎帶子配蜂蜜柚子糖漿等等。至於精美甜點則有士多啤梨拿破崙、柚子慕絲蛋糕、芒果菠蘿椰子奶凍、車厘子朱古力撻，以及原味及提子英式鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬。

咖啡愛好者可額外以$298 / 2位，齊齊參加「精選咖啡體驗45分鐘」（咖啡摘要第一回：配對）。資深咖啡師會在工作坊教授如何品味和沖泡6種來自不同國家的獨特咖啡豆，互相交流心得。另工作坊結束後，參加者可挑選其中一款自己心儀的品種，再次細味品嘗。

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I-O-N Cafe Bar

地址：中環皇后大道中93號中環街市1樓124 - 125號舖

電話：9141 5863

下午茶供應時間：每天3pm - 6pm

價錢：$498 / 2位，需加一

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊（收費文章）】

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