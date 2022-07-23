【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓

位於跑馬地的中菜館壹玖捌叁，迎來十周年大日子之時，來個全面重整，以現代中菜概念面對未來更大的挑戰。菜館的始創者Baldwin Cheng表示在這10年的營運中，最深刻的感受是面對愈來愈少年輕人入行，擔憂香港的中菜傳承。所以把餐館重新變革之餘，也誠邀了相識多年兼對餐飲理念相同的李夢常師傅坐鎮總廚一職。



重新開業的菜館，於晚市時段分別提供單點菜單及嘗味菜單，不得不提當中的雞同鴨講（$380/4隻），李師傅將扣鵝掌及釀雞翼合二為一的同時，還保留兩款經典菜式的特色，味道傳統得來食法創新。



除此之外，李師傅亦巧妙地運用了八寶這個傳統的製作手法，創製成八寶星斑陳皮豉油（$2,480），將鮑魚絲、冬菇絲、花膠絲、海參、均安菜頭、紅棗絲、蟲草花及陳皮絲釀入新鮮的星斑當中，配上自家製的陳皮豉油，以魚取替鴨，別有一番風味。



其他創意菜方面，李師傅大膽地組合不同類型的食材於一道菜式當中，推介菜式包括冬瓜燕窩球配燒鴨海參汁，燕窩素來均以燉為主要做法，或用於甜品當中，李師傅今次則將其配搭上冬瓜，設計成半圓狀的賣相，更將燒鴨這款家傳戶曉的味道配上海參融入醬汁當中，賣相精緻，用料高貴之餘，驚喜度十足。

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壹玖捌叁

地址：跑馬地載德街2 - 4號雅怡閣1樓

電話：2893 3788

營業時間：12nn - 3pm、6pm - 10:30pm

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：跑馬地中菜館重整新面貌 致力傳承中菜精髓（收費文章）】

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