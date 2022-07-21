【理財個案】60歲退休持500萬有樓自住　資產應如何配置才是正確？

買賣股票是一門學問，即使買中股價有增長的股票，亦要在適當的時候沽售才能獲利。同樣地，如果要加注的話，甚麼時間才是最佳時機呢？今次的讀者除了對股票買賣策略有疑問外，還想查詢退休後的資產配置。看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，想請教以下投資/理財問題：

1. 如果用一部份資金分注買入一隻股票，下一注是否等它回調10至15%再入？但如果股價一直都不回落，是否不用再加注？舉個例，領展 （00823） 買入價65元買第一注，之後見它沒有回調而一直上升到71元，是否堅持不用再加注？

2. 假設60歲退休，有現金500萬元，有自住樓，資產應如何配置？記得你之前提及過資產不能太集中，應分配在股票、A級債卷、年金、低風險儲蓄保險，比例應該是多少？方向正確嗎？

龔成︰

1） 一般來說，如果波動不大的股票可以等回調10至15%加注；如果波動大的就要將距離拉闊。我們決定是否加注，主要看數個因素：企業質素，組合比例和現時的值博率。

領展 （00823） 有規模，是優質股，現時處於合理區。只要是合理區都可以分注。你可以將資金分成3至5注，2注在60至70元；1注在70至80元，就算股價之後上升，只要仍然是合理區，又是你計劃加注的範圍都可以加注。

你可以當合理區和便宜區是一個金字塔，你第一注可能是在金字塔中間位入。不代表股票升，你就不可以加注，只要還在合理區就可以，但買入注碼就會相對細一點。因為較近合理區（金字塔）頂，所以會少入一些，就好像金字塔頂部，必然比底部細一樣。

重點是合理區內，而不是你首注的買入價，你要分清楚。

2）你的想法正確。如果已經持有物業，餘下的資金應該平均分配到不同的資產，平衡風險。

你可以將這500萬元，分成5部分。你預計每月有平均約2萬元的月現金流。第一部分投資收息股，你可以建立一個收息股的組合，目標是4%至6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恆生 （00011） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、互太紡織 （01382） 等（記住，股價略波動，不能太過大注）。你平衡地投資這些股票，除了可以得到穩健的收息，同時可有效分散風險。

第二，投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金，你可以看看，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金，除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

你可以將500萬元資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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