【內銀股分析】量化爛尾樓影響　3大假設　料稅前盈利跌4%、11%或36%

在內地爆出爛尾樓斷供潮後，有不少分析都擔心風險會蔓延至銀行體系，引發金融危機。潛在的抵押貸款違約，對於中資銀行的影響如何量化呢？金融研究機構晨星Morningstar發表報告，就爛尾樓按揭拖欠事件作出三大情境假設。

爛尾樓斷供潮引發金融危機仍言之尚早

晨星指出，雖然預計斷供事件對銀行信貸質量的迫切影響很小，但這些事件反映出私人地產發展商的流動性狀況面對挑戰，以及消費者的信心疲弱。另外，預期這將會令財富管理業務，尤其是私人銀行業務的復甦乏力，因為投資者可能會對與房地產板塊相關的金融產品缺乏興趣。

最近銀行股股價下跌，很大原因是市場憂慮斷供事件將蔓延至全國，並扼殺房地產市場的初步復甦，從而引發金融系統風險。不過，晨星相信目前下結論仍言之尚早，因為潛在抵押貸款違約佔中資銀行整體38萬億元人民幣的住屋按揭貸款來說，仍算是有限度的規模，實際違約的可能性仍然很低。

反而，晨星預計事件或會短期內進一步抑制買樓人士的情況，並延長房地產銷售復甦時間。這亦可能會驅使有關當局對預售託管帳戶作出更嚴格的控制，及增加房地產開發商的流動性壓力。除了這些因素之外，私人開發商的財務狀況料會在7月及8月因為債券到期日增加而惡化。

媒體最近對於河南村鎮銀行事件、信託產品糾紛及抵押貸款問題作出很多報道，但認為媒體從中誇大了對中國金融體系的風險及金融危機的可能性。

三個假設情境量化對內銀影響

晨星表示，若果中央政府不介入事件，將會有以下三個情境出現，估計未來與潛在延誤項目相關的按揭貸款，約佔中國14間大型銀行的整體入帳按揭貸款約0.3%、0.9%及3%。

假設銀行可以通過處置未完成項目作為抵押品來收回大約20%的貸款，銀行的最終損失在三個情境下，估計所衍生的按揭貸款不良率，約為0.2%、0.7%及2.4%。

另外，亦評估了對銀行整體不良貸款率及稅前利潤的影響。這些銀行的整體不良貸款率，在三個情境下將分別增加平均6、19及63個基點。如果簡單地假設銀行將提供相當於抵押貸款違約增加100%的額外準備金，這將導致銀行的稅前利潤平均減少4%、11% 和 36%。

■爛尾樓按揭拖欠事件3大假設■

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晨星在第一個情境中假設現有延遲項目100%違約，若首期佔60%，相關抵押貸款額為2,550億元人民幣，認為影響只是很小；第二個情境則假設10%的現有預售和未完成項目將被推遲，相關按揭貸款為3,440億元人民幣；第三個情境假設過去兩年10%的預售項目將被延遲，相關按揭貸款1.151萬億元人民幣，相當於截至去年底中國38.32萬億元人民幣住房抵押貸款總額的3%。

因此，最壞情況下，晨星估計會令內銀平均稅前盈利下跌36%，但當中不同銀行的跌幅差距頗大，例如對招行 （03968） 的影響最小，對郵儲行 （01658） 的影響最大。如下圖︰

■最壞假設下各內銀稅前盈利跌幅■

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責任編輯：鄭樂怡

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