【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企

▲ 韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚。

韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚，榮升今年黑馬劇之一。朴恩斌飾演患有自閉症，IQ 卻高達164的律師禹英禑，憑着精湛的演技治癒觀眾。但起初朴恩斌曾拒拍此劇，但劇組仍不放棄，苦等她一年，才能成就今次的人氣劇，實在值得。

▲ 此劇成收視黑馬，劇組苦等朴恩斌一年，絕對值得。

童星出身

於1992年生的朴恩斌，早於4歲就開始擔任童裝模特兒，6歲正式以童星身份出道，而至2005年她因三星的一個廣告而爆紅，以清秀的美貌成功引起演藝圈的關注。

朴恩斌出道以來拍攝過多部古裝劇，包括《明成皇后》、《太王四神記》和《善德女王》等，因而又有「史劇女王」之稱。再加上她自少就飾演過不少女神的童星角色，包括宋智孝、韓志旼、宋玧妸和金荷娜等，算是另類的女神收割機。

▲ 禹英禑擁有過目不忘的超強記憶力，腦裏常有這些法律條文出現。

非朴恩斌莫屬

雖然中間也經歷過一段不温不火的時期，但始終是有實力之人，能把握到一次機會便成。去年一部《戀慕》讓她事業走上新高峰，一次過勇奪《KBS演技大賞》的視后、人氣獎和最佳情侶獎。

話說朴恩斌為挑戰自己，選擇了《戀慕》中女扮男裝的假王子角色，而拒絕了「禹英禑」一角。不過，劇組並沒有放棄朴恩斌，苦等了足足一年再向她提出邀請，最終朴恩斌被他們的誠意打動了。

當時有指她其中一個拒拍的原因，是擔心自己無法完美演繹出自閉症的角色。但導演卻表示在試鏡時，朴恩斌嘗試了當中的一句對白後，他就決定「禹英禑」一角非朴恩斌莫屬了。

改編真實案例

▲ 男主角帶女主角去會議室看這鯨魚畫已成經典一幕。

老實說，此劇是沒有作强勢宣傳下跑出的，全憑演員和劇本的吸引力而成功獲得關注。

故事以女主角禹英禑是自閉症人士，擁有過人的記憶力，從小便已經熟讀法律相關細則。以首爾大學法學院第一名畢業，進入大名鼎鼎的知名律師事務所任職。原本被低估的她，通過和劇中的拍檔把案件一件件地解決後，讓人對她刮目相看。

▲ 多是男二的姜泰伍，終上男一位置人氣增，但可能此劇後要去當兵，令不少粉絲失望。

另姜泰伍飾演的男主角李濬浩則是事務所裏的人氣暖男，與禹英禑互動相處的過程中，除了互相慰藉，也互相學習大家的不同處，激起感人的愛情火花。

▲ 劇集還給人津津樂道的是劇組花耗大量金錢和時間做各式的鯨魚動畫特技，看得人賞心悅目。

男女主角的愛情綫當然是看點之一，然而此劇還有更多溫暖看點，例如劇中的案件來自真實案例改編，沒有恐怖燒腦、大灑狗血或血腥暴力的橋段，反之換來的一個個窩心、幽默又帶洋蔥的單元故事，使人溫暖又有清新感。

除了要讚女主角的維肖維妙演技外，其他綠葉演員也配合得宜，他們的人氣亦藉此劇而水漲船高。期望餘下幾周的劇情發展，究竟能否持續地以人氣高企？繼續保持整個 Netflix平台內每周的首名之位，請大家拭目以待。(逢周三、周四於Netflix上綫 )

撰文：郭秀芳

