  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企

博客 12:51 2022/07/22

分享：

分享：

韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚。

韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚，榮升今年黑馬劇之一。朴恩斌飾演患有自閉症，IQ 卻高達164的律師禹英禑，憑着精湛的演技治癒觀眾。但起初朴恩斌曾拒拍此劇，但劇組仍不放棄，苦等她一年，才能成就今次的人氣劇，實在值得。

此劇成收視黑馬，劇組苦等朴恩斌一年，絕對值得。

童星出身

於1992年生的朴恩斌，早於4歲就開始擔任童裝模特兒，6歲正式以童星身份出道，而至2005年她因三星的一個廣告而爆紅，以清秀的美貌成功引起演藝圈的關注。

朴恩斌出道以來拍攝過多部古裝劇，包括《明成皇后》、《太王四神記》和《善德女王》等，因而又有「史劇女王」之稱。再加上她自少就飾演過不少女神的童星角色，包括宋智孝、韓志旼、宋玧妸和金荷娜等，算是另類的女神收割機。

禹英禑擁有過目不忘的超強記憶力，腦裏常有這些法律條文出現。

非朴恩斌莫屬

雖然中間也經歷過一段不温不火的時期，但始終是有實力之人，能把握到一次機會便成。去年一部《戀慕》讓她事業走上新高峰，一次過勇奪《KBS演技大賞》的視后、人氣獎和最佳情侶獎。

話說朴恩斌為挑戰自己，選擇了《戀慕》中女扮男裝的假王子角色，而拒絕了「禹英禑」一角。不過，劇組並沒有放棄朴恩斌，苦等了足足一年再向她提出邀請，最終朴恩斌被他們的誠意打動了。

當時有指她其中一個拒拍的原因，是擔心自己無法完美演繹出自閉症的角色。但導演卻表示在試鏡時，朴恩斌嘗試了當中的一句對白後，他就決定「禹英禑」一角非朴恩斌莫屬了。

改編真實案例

男主角帶女主角去會議室看這鯨魚畫已成經典一幕。

老實說，此劇是沒有作强勢宣傳下跑出的，全憑演員和劇本的吸引力而成功獲得關注。

故事以女主角禹英禑是自閉症人士，擁有過人的記憶力，從小便已經熟讀法律相關細則。以首爾大學法學院第一名畢業，進入大名鼎鼎的知名律師事務所任職。原本被低估的她，通過和劇中的拍檔把案件一件件地解決後，讓人對她刮目相看。

多是男二的姜泰伍，終上男一位置人氣增，但可能此劇後要去當兵，令不少粉絲失望。

另姜泰伍飾演的男主角李濬浩則是事務所裏的人氣暖男，與禹英禑互動相處的過程中，除了互相慰藉，也互相學習大家的不同處，激起感人的愛情火花。

劇集還給人津津樂道的是劇組花耗大量金錢和時間做各式的鯨魚動畫特技，看得人賞心悅目。

男女主角的愛情綫當然是看點之一，然而此劇還有更多溫暖看點，例如劇中的案件來自真實案例改編，沒有恐怖燒腦、大灑狗血或血腥暴力的橋段，反之換來的一個個窩心、幽默又帶洋蔥的單元故事，使人溫暖又有清新感。

除了要讚女主角的維肖維妙演技外，其他綠葉演員也配合得宜，他們的人氣亦藉此劇而水漲船高。期望餘下幾周的劇情發展，究竟能否持續地以人氣高企？繼續保持整個 Netflix平台內每周的首名之位，請大家拭目以待。(逢周三、周四於Netflix上綫 )

撰文：郭秀芳
 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 郭秀芳

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
2022/06/10
Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
2022/05/27
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
【Netflix劇集】劉智泰領軍演《紙房子：韓國篇》　口碑兩極被評難超越原作
2022/07/04
【Netflix劇集】劉智泰領軍演《紙房子：韓國篇》　口碑兩極被評難超越原作

你可能感興趣

Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
14:47 2022/06/10
Netflix《怪奇物語4》再揭離奇死亡　重塑《驅魔人》經典驚嚇場面
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
18:48 2022/05/27
【Netflix韓劇】《我的出走日記》孔劉IG大讚入坑　孫錫久被封新一代「大叔系男神」
【Netflix劇集】劉智泰領軍演《紙房子：韓國篇》　口碑兩極被評難超越原作
18:34 2022/07/04
【Netflix劇集】劉智泰領軍演《紙房子：韓國篇》　口碑兩極被評難超越原作

最新專欄文章 更多

米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
今日
米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
新CEO入主一年　Parmigiani全球首創追針兩地時功能
今日
新CEO入主一年　Parmigiani全球首創追針兩地時功能
Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
2022/07/20
Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷
2022/07/15
BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷
I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
2022/07/14
I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
Netflix 電視劇 自閉症 愛情 律師 演員 首爾

下一篇文章

米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
Reebok Nano X2第二代面世　多功能球鞋Body Combat/Pump必備
米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
米芝蓮兩星Ta Vie旅 X Mumm RSRV 香檳晚宴每位$4,080有幾豪？
【保險中伏】點解代理都會買錯產品？監察機制有待改善（附消費者自保4招）
【保險中伏】點解代理都會買錯產品？監察機制有待改善（附消費者自保4招）
博客 - 【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
買收息股要避免的3大陷阱
買收息股要避免的3大陷阱
博客 - 【理財個案】60歲退休持500萬有樓自住　資產應如何配置才是正確？
【理財個案】60歲退休持500萬有樓自住　資產應如何配置才是正確？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款