【品味投資】2022年綠色名錶成趨勢　7大最值得入手綠色腕錶有邊款？　

環保議題近年成為我們日常關注的項目之一，除了金融發展著重綠色投資外，在奢侈品市場上，名錶的款式亦趨向以綠色為主，為鐘錶界掀起了一股熱潮。有鐘錶買賣平台發布了最新一份有關入手綠色腕錶的網站銷售紀錄，到底那一個品牌、款式最受腕錶愛好者歡迎？馬上入內文了解吓啦！

著名鐘錶買賣平台Watchfinder & Co.指出，有不少鐘錶品牌已加入綠色腕錶的行列，分別有積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso、伯爵（Piaget）的Polo和Altiplano系列，以及帝舵（Tudor）的Black Bay 58 18K黃金腕錶。而萬國（IWC）和百達翡麗（Patek Philippe）亦於今年的Watches & Wonders日內瓦錶展採用綠色作為系列的主色。

Rolex綠色商標為關鍵

同時，Watchfinder & Co.發布了有關在其網站入手二手腕錶的數據，發現綠色腕錶刷新網站的銷售紀錄。在報告中，Watchfinder & Co.分析了綠色腕錶興起的原因，主要原因是Rolex品牌的綠色商標，其次是Rolex在綠色腕錶領域所奠定的領先地位，令勞力士（Rolex）與綠色有著密不可分的關係。

勞力士為慶祝Submariner水鬼系列誕生50周年，於2004年推出了勞力士Submariner 16610LV「Kermit」。其後，這款手錶被公認為近代第一款暢銷綠色腕錶。而Watchfinder亦提及了1款至今只能透露二手市場入手的Rolex綠色腕錶，它便是勞力士Submariner 116610LV 「Hulk」。

Richard Mille的RM 52-06型號成最昂貴綠色腕錶

另外，Watchfinder & Co.指出綠色腕錶在拍賣行的估值同樣高企，配有橄欖色錶盤的百達翡麗Nautilus腕錶的零售價約為3.5萬美元（約25.5萬港元），但在安帝古倫拍賣會（Antiquorum Aunction）上卻以47萬美元的高價售出（約369萬港元）。而世界上最昂貴的綠色腕錶是Richard Mille的RM 52-06型號綠色翡翠 「Mask」陀飛輪，標價約為250萬美元（約1,962.5萬港元）。

■7大最值得投資綠色名錶款式■

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責任編輯：區祖飛

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