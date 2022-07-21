【虛銀推廣】富融最新推汽車貸款推廣　入會可享高達$8,600獎賞　年利率可低至3.34%

富融銀行雖然是最遲加入虛擬銀行戰團，但在最近卻開始變得積極。繼在本周二（19日）宣布推出全球匯款服務外，近日亦推出汽車貸款推廣—富融車主會.「賞」你所想活動。已有私家車及已預訂新私家車的車主都可入會，入會可享價值高達8,600元的會員獎賞，實際年利率可低至3.34%（包括現金回贈優惠後）。

根據該行的宣傳刊物顯示，成功登記入會即有三大獎賞，包括是100元現金獎賞；3.9%固定利率貸款優惠券；無門檻貸款利率9折券。

■富融車主會.「賞」你所想活動詳情■

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兩虛銀爭推電動車貸款

事實上，富融早前已曾與Tesla合作推出電動車貸款，年利率一口價3.88%。扣除現金回贈優惠後，實際年利率則可低至3.27%。這項Tesla專享貸款無需抵押，亦不須預付還款金額。推廣期至2023年2月28日。

另一間虛擬銀行WeLab Bank亦有緊隨其後推出Tesla貸款—Tesla 3-in-1 Combo。無抵押貸款享一口價3.68%年利率，貸款無須任何抵押及提供牌簿，亦不須預付還款金額及手續費。推廣期去到今年8月31日。

責任編輯：鄭樂怡

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