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【人民幣】今早見逾兩個月低 有機會重返6.8水平？（附專家評論）

個人增值 12:07 2022/07/21

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人民幣兌美元中間價今早創逾兩個月低，報6.762，較上日跌155點子。今日早段在岸人民幣跌穿6.76水平，是5月中以來首次。專家指，在憂慮經濟的前景下，人民幣可能短暫告別近兩個月的韌性，有機會再跌至6.8水平。

人民幣見兩個月低位

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近兩月美元屢創新高，重創亞洲貨幣，而人民幣反而是其中較為堅韌的，雖然在岸人民幣曾經在5月中跌至6.81水平，但相比日圓、泰銖等，今年以來人民幣的跌幅較小。

今年以來亞洲貨幣跌幅

    點擊圖片放大

但近日人民幣似再轉弱，上商財資業務處研究部主管林俊泓對本網表示，近兩日人民幣走勢似有轉差跡象，主要因為市場對內房債的憂慮重臨，大家認為難以量化爛尾樓事件的風險，原本中央擔心寬鬆環境會導致經濟過熱，近兩個月市場不再預期內地息口再降低，但目前情況下，寬鬆周期逆轉幅度有限，可能再度降準或減息。

但林俊泓表示，近期美匯指數自20年高位回落，反映在兌歐元達到一算後，市場有獲利盤湧現，因此亞洲貨幣、包括人民幣的貶值壓力，在近日有所紓緩。在此情況下，人民幣的跌幅有限，或在6.8水平有承接。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔也認為人民幣會跌至6.8，彭博引述她表示，「人民幣匯率近期面臨許多壓力，並且如果美元繼續走強的話，我們可能會看到人民幣重新貶至6.8。」劉潔表示，市場對房地產行業風險溢出到銀行業的擔憂加深，隨著這些擔憂升溫，人民幣的波動將升高。

彭博又引述馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim指出，中國疫情反彈也影響人民幣，人民幣容易受到疫情和廣泛封鎖的威脅，任何主要城市出現類似今年上海那樣的封鎖，都將導致人民幣劇烈波動。

最後，雖然美匯指數近日從高位回落，但下周美聯儲仍很大可能大幅加息0.75厘，將進一步拉闊其與亞洲貨幣的息差。

 

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