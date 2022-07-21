【保險中伏】點解代理都會買錯產品？監察機制有待改善（附消費者自保4招）

日前《東張西望》節目中，有一群現職或曾任保險從業員指控其前保險公司上司，稱受該上司誤導而令自己和客人買錯儲蓄保險產品。節目播出後，立即引起網上熱議。其中不少網民也感到驚訝，受訪者身為持牌保險代理，竟然錯誤理解產品。



保險代理應充分了解產品性質及主要特點

就產品知識，保險業監管局《持牌保險代理人操守守則》訂明：「持牌個人保險代理及持牌業務代表（代理人）應就其可能進行受規管活動的各類保險產品的性質及主要特點，以及所承保及其相關的風險有充分了解。」



事實上，持牌保險代理為保險業最前線的從業員，是投保人及保險公司之間的橋樑。他們其中一個主要職能，是為潛在投保人提供產品資訊和意見，因此必須具備一定的產品知識。



產品培訓監察機制是否真空？

現時保險界的慣常做法，持牌代理除了要在保監局考獲牌照，亦要符合持續專業培訓規定，並須完成保險公司內部培訓，才可銷售保險產品。如培訓資料有誤，將會令代理誤導客人，影響客戶利益。而是次《東張西望》的個案，受訪者稱所有保險知識均透過其上司而獲得，並提供部份產品培訓過程的錄音佐證，以證明該上司誤導他們。



若然受訪者屬真實及為事實之全部，則不禁要問保險顧問的發牌機制是否有改善空間，保監局應否提升發牌或增加培訓要求？其次是保險公司內部是否設有機制監察內部培訓質素，例如會否要求於培訓過程錄音，並定期作出隨機抽查。



消費者自保4招

不過，即使有個別保險代理質素參差，對保險產品知識一知半解，消費者也不必擔心，可以透過以下4個方法應對：



1.投保時，代理有責任提供產品小冊子、產品資料概要及保單利益說明書（如適用）等資料，以供投保人參考。投保人可以自行研究，進一步了解產品特性。

2.如對產品有疑問，除了向一名持牌保險代理查詢外，其實可以聯絡幾名持牌保險顧問，包括10Life保險顧問查詢，確保自己正確理解保單內容。

3.讀者更可以利用10Life《保險解碼器》，比較產品優劣，費用全免。

4.部份保單（如人壽及自願醫保）設有「冷靜期」。如投保人最終認為保險產品不合適，可於冷靜期內通知保險公司取消保單，並取回已繳保費。



本文最後更新日期: 2022年7月18日

【文章來源：10Life；原題：【保險Agent都中伏】點解代理會買錯產品？（附消費者自保4招）】

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