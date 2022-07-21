【1萬元消費券】WeChat Pay HK：第一階段消費券使用已消耗近9成　消費用於零售類別最多

消費券「轉會」期限將於本周六截止，而第二階段消費券即將發放，市民於第一階段的使用情況如何呢？WeChat Pay HK公布最新消費券相關數字，截至2022年7月20日，第一階段消費券使用已經消耗近九成，目前仍有約5%用戶至今仍未使用消費券，預期和第二階段金額合併進行大額消費。

仍有5%用戶未使用消費券

WeChat Pay HK指，第二階段消費券登記將於7月23日截止，目前正在登記及轉會期的最後階段。據WeChat Pay HK商戶及用戶數據顯示，第一階段消費券使用已經消耗近九成，市民多將消費券用於零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品。數字亦顯示，仍有約5%用戶至今仍未使用消費券，預期預留至第二階段將金額合併進行大額消費。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示，WeChat Pay HK合作商戶類型廣泛，涵蓋日常生活購物、餐飲、生活繳費及街市等各個範疇，更支援大額消費，令更多人受惠，為消費者的日常生活帶來愉悅的消費體驗及增添便利。期望廣大市民把握第二階段消費券登記期最後3天，選取WeChat Pay HK作為領取消費券平台，盡享一連串加碼優惠高達630元，「賞」點用都得。

責任編輯：區祖飛

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