【消費優惠】嘉禾院線超值蠟筆小新爆谷餐 精明消費 10:30 2022/07/22 分享： 分享： 蠟筆小新爆谷餐原價138元，現只需99元，還可獲蠟筆小新PUKAPUKA水泡系列扭蛋1個。 售賣點：the sky、StagE、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾MegaBox、嘉禾啟德、嘉禾粉嶺、嘉禾V WALK、海運戲院 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】沙嗲王會員限定 惠顧每滿$20 送$4消費券 今日 【消費優惠】沙嗲王會員限定 惠顧每滿$20 送$4消費券 【1萬元消費券】12大商場推出夏日旋風大抽獎 禮品總值逾$400萬 2022/07/21 【1萬元消費券】12大商場推出夏日旋風大抽獎 禮品總值逾$400萬 【虛銀推廣】富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34% 2022/07/21 【虛銀推廣】富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34% 【消費優惠】千色 Citistore換購「角落小夥伴」康寧餐具及電器 2022/07/21 【消費優惠】千色 Citistore換購「角落小夥伴」康寧餐具及電器 【消費優惠】7-Eleven換購 Plastic Thing 限量版「為食杯」系列 2022/07/21 【消費優惠】7-Eleven換購 Plastic Thing 限量版「為食杯」系列 蛋 電影院 經濟 V walk 啟德 MegaBox 粉嶺 香港 大埔