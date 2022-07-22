【消費優惠】沙嗲王會員限定 惠顧每滿$20 送$4消費券 精明消費 09:00 2022/07/22 分享： 分享： 由即日起至8月19日，只要下載沙嗲王app成為會員(首次登記即可獲享5元優惠券)，不論堂食定外賣，惠顧每滿20元即時派4元消費券俾你下次再嚟食過，40元派8元，食夠500元派100元，如此類推，食得多派得多！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】12大商場推出夏日旋風大抽獎 禮品總值逾$400萬 2022/07/21 【1萬元消費券】12大商場推出夏日旋風大抽獎 禮品總值逾$400萬 【虛銀推廣】富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34% 2022/07/21 【虛銀推廣】富融最新推汽車貸款推廣 入會可享高達$8,600獎賞 年利率可低至3.34% 【消費優惠】千色 Citistore換購「角落小夥伴」康寧餐具及電器 2022/07/21 【消費優惠】千色 Citistore換購「角落小夥伴」康寧餐具及電器 【消費優惠】7-Eleven換購 Plastic Thing 限量版「為食杯」系列 2022/07/21 【消費優惠】7-Eleven換購 Plastic Thing 限量版「為食杯」系列 【1萬元消費券】更改電子錢包須最遲7月23日申請 應如何申請及有咩注意事項？ 2022/07/20 【1萬元消費券】更改電子錢包須最遲7月23日申請 應如何申請及有咩注意事項？ 網上購物 電子支付 著數優惠 電子消費券 外賣 經濟 香港