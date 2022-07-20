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【消費券】想更改領取1萬元的電子錢包 記得最遲本周六申請

個人增值 18:39 2022/07/20

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1萬元消費券的第二階段新增PayMe和BoC Pay，如果想更改領取消費券的電子錢包，記得最遲要喺今個星期六登記，有咩要注意呢？好多人愛買日本式馬桶，日本衛浴設備生產商TOTO就以「虛擬博物館」展示其產品，一齊睇下係點! 股市載浮載沉，晨星Morningstar就列出10大行業中，最首選的股票，佢地的長期目標價係幾多？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 更改電子錢包須最遲7月23日申請　應如何申請及有咩注意事項？

1萬元消費券的第二階段新增PayMe和BoC Pay，如果想更改領取消費券的電子錢包，記得最遲要喺今個星期六登記，有咩要注意呢？

2. 【虛擬博物館】日本TOTO虛擬博物館上缐 身歷其境觀看360度展品

好多人愛買日本式馬桶，日本衛浴設備生產商TOTO就以「虛擬博物館」展示其產品

3. 列出晨星10行業20隻首選股目標價 料消費和科技股有「最大估值漲幅」

股市載浮載沉，晨星Morningstar就列出10大行業中，最首選的股票，佢地的長期目標價係幾多？

 

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