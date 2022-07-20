列出晨星10行業20隻首選股目標價 料消費和科技股有「最大估值漲幅」

晨星Morningstar發佈了《2022年第三季亞洲股票市場展望報告》，列出多個行業的看法及首選股，本網歸納10大行業、共20隻首選港股，及該行認為的公允價值（即長期目標價），當中包括中海油（00883）、阿里巴巴（09988）、領展（00823）、中國平安（02318）、太古地產（01972）等等。

列出晨星10行業20隻首選股目標價

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Morningstar亞洲股票研究總監陳麗子指出，中國對疫情採取的封城措施應在第二季達至高峰，第三季度封城仍會間歇進行。內地消費者信心應略有改善，但仍然疲弱。以行業而言，最大的估值漲幅可能來自消費週期類股和科技類股，因為它們與我們的公允價值估值之間的折讓最大。

他認為內地電商公司最壞情況已在第二季反映，隨著政府推出更多經濟支持政策，疫情影響減退，以及政府關注在清零政策下盡力維護供應鏈免受影響，消費者信心和電商業務將在2022年下半年和2023年緩慢恢復。

科技及消費行業的首選股包括阿里巴巴及百勝中國（09987），他認為政府的刺激政策及宏觀經濟狀況改善應該有助阿里巴巴下半年的股價表現。擴大股票回購規模也將有助於股價上漲；同時他繼續將百勝中國視為中國人口結構轉變的長期受益者，受長期趨勢的推動，快餐的滲透率還有很大的上升空間。

房地產業方面，由於寬鬆政策未能有效恢復市場信心，投資者擔心地產商流動性緊拙令買賣情緒疲弱，繼續拖累中國2022年上半年的房地產活動和預售。香港方面，儘管住宅價格走弱，但上半年的成交強勁，通關將會成為零售租金在今年下半年復蘇的關鍵。

房地產的首選股是太古地產及中海外（00688），該行對太古地產的公允價值估計為31港元，即市賬率0.6倍。作為香港最大的寫字樓業主，太古地產受益於寫字樓分散化的趨勢。至於中海外，是因為該行繼續青睞國有內房企業，它們擁有強勁的資產負債表，可以從私人開發商手中爭奪市場份額。

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