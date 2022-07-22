新CEO入主一年　Parmigiani全球首創追針兩地時功能

​​2021年初，Guido Terreni加入瑞士高級腕錶品牌Parmigiani（帕瑪强尼）擔任CEO一職，本着過往在Bulgari的亮麗履歷，如何管理這個錶界的best kept secret品牌，相信自有他方法。上任1年後，在他催生下，Parmigiani 便再有一項全球首創的——追針兩地時功能。

▲ 在高級鐘錶業工作逾20年，Guido Terreni表示帕瑪強尼是一個年輕品牌，僅創立25年，他的重任是如何帶領公司走進新方向。（圖片品牌提供）

在「鐘錶與奇迹2022」展覽中，Parmigiani推出多款新作，除了重點項目全球首創的Tonda PF系列追針兩地時腕錶外，還有 Tonda PF系列鏤空腕錶、Tonda GT系列計時碼錶和Tonda系列全鑽腕錶等，全都是進一步昇華，務求迎合時代下錶迷的要求。Guido Terreni表示新作會更嚴格執行製錶準則，同時傳承系列的核心價值，錶迷大可在本年度的新作中感受得到。

回到70年代

那先說點題之作Tonda PF系列追針兩地時腕錶，複雜功能腕錶配備重叠時針，分別以鍍銠黃金和玫瑰金材質製成。按下8點鐘位置的按鈕，上方負責顯示當地時間的鍍銠黃金時針便會向前跳動1小時。如此一來，下方的玫瑰金指標得以顯露，用於顯示佩戴者的原居地時間。如果不需要顯示第二時區，可按下連貫於錶冠位置的玫瑰金按鈕，將鍍銠時針復位於玫瑰金時針的上方，其工作原理與雙秒追針計時指標如出一轍。

▲ Tonda PF 追針兩地時腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，米蘭藍錶面，搭載自家製PF051自動上鏈機芯，動力儲存約48小時，精鋼折叠錶釦鏈帶，防水60米。（$225,000）

Guido Terreni說：「我們希望發佈的新品能為鐘錶愛好者帶來更多樂趣，以全球首創GMT腕表突破這一功能設計的邊界，以鏤空設計和陀飛輪功能詮釋品牌的風格。」通過整合複雜的機械裝置，別出心裁的飛返功能得以實現。當毋需雙時區時間顯示時，這便捷的功能操作，加上簡潔錶面上所顯示的信息量降至最少，以便佩戴者輕鬆讀時，適合經常往返不同時區的人士。

▲ 由207個部件組成的機芯，提供追針兩地時功能。

他續說：「我認為，製錶領域正迎接全新紀元。崇尚純粹風格的腕錶愛好者對凝聚創意和富趣味性的腕錶有所追求，這種趨勢彷彿將我們帶回到70年代。在Tonda PF系列面世後的數月內，市場反應遠超預期的表現。」

是以，我們看到品牌旗下的工匠，在Tonda PF系列鏤空腕錶中，如何把玩鏤空技術，讓光綫照進機芯的核心位置形成獨特色彩；在全新的Tonda GT系列計時碼錶，如何達致1/10秒的精準度進行長達12小時的計時；又或在Tonda 系列全鑽腕錶，在36毫米錶徑內鑲嵌979顆明亮式切割鑽石的功架，統統都反映新官上任力臻完美的心態。

▲ Tonda PF鏤空腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，石墨色噴砂處理緞面拉絲工藝錶面，搭載自家製PF777自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，精鋼折叠錶釦鏈帶，防水100米。（$510,000）

▲ 機芯由187個部件組成，並用22K玫瑰金匠心製作擺陀。

▲ Tonda 系列全鑽腕錶：錶徑36毫米，白金／玫瑰金鑲嵌70顆鑽石錶殼，，綴979顆鑲嵌鑽石組成格狀大麥粒飾纹形狀錶面，搭載自家製PF310自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，愛馬仕藍色鱷魚皮錶帶，防水30米。（各$510,000）

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