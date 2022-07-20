【1萬元消費券】更改電子錢包須最遲7月23日申請　應如何申請及有咩注意事項？

第二階段消費券將於8月7日起分階段發放，若想更改收取消費券的儲值支付工具就要在本周六（7月23日）或之前申請。近日滙豐旗下的PayMe及中銀香港旗下的BoC Pay，先後推出新優惠吸引市民選用領取消費券（詳見︰中銀BoC Pay推消費券優惠 限量$1999買iPhone 13；及PayMe加碼優惠吸客 抽獎可贏Tesla Model 3）。這篇文章將會簡單講解，如何申請更改電子錢包，及有何注意事項，想趕尾班車作更改的市民可以留意！

須透過電子登記平台或智方便申請

若市民想更改其在計劃下收取消費券的儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，可透過消費券計劃網站內的電子登記平台申請。市民可透過回答關於在政府消費券計劃下的現有登記紀錄的保安問題作身分認證，以登入電子登記平台遞交更改登記紀錄申請。未能回答保安問題的市民，可先填寫相關資料，再按指示上載其香港永久性居民身分證／香港居民身分證複本作身分認證。

市民亦可使用「智方便」（iAM Smart）作身分認證，然後直接透過其流動裝置內的「智方便」應用程式遞交更改申請。在遞交更改登記紀錄的申請後，一般會於一星期內收到有關結果的短訊通知。

另外，市民可在計劃的登記期內親臨任何一間臨時服務中心，在中心職員協助下透過電子登記平台遞交更改登記紀錄申請。為免輪候，市民可致電計劃熱線18 5000提早預約前往臨時服務中心的時段。

遞交申請後不能再次更改

政府提醒市民，可因應其需要及消費習慣選擇合適的儲值支付工具收取及使用消費券。除非在特殊情況下，登記人在遞交登記／更改登記紀錄申請後不能更改所選定的儲值支付工具帳戶。

若原有的儲值支付工具帳戶已遺失或失效，登記人亦只可改以相同儲值支付工具的另一帳戶登記。登記人亦不能在計劃中途更改收取消費券的儲值支付工具帳戶。有關登記人收取消費券的時間亦或會因更改而延遲。因此，市民在登記或更改登記紀錄前應詳細考慮，選擇合適的儲值支付工具及帳戶收取第二階段的消費券。

至於合資格的現有登記人如無意更改其用作收取消費券的儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，毋須辦理任何手續即可在計劃下按其資格獲分期發放消費券。

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責任編輯：鄭樂怡

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