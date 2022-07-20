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【虛擬博物館】日本TOTO虛擬博物館上缐 身歷其境觀看360度展品

個人增值 17:31 2022/07/20

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日本衛浴設備生產商TOTO發佈消息稱，該公司已開始向公眾開放「虛擬博物館」，觀眾能以在線方式參觀展示TOTO代表性産品的「TOTO博物館」，這些産品包括首款日本國産坐式馬桶等。

TOTO虛擬博物館中展示了衛浴文化的變遷與歷史，並希望將TOTO對於商品製造的熱忱，透過產品的演變與進化傳達給眾人。虛擬博物館幾乎涵蓋了能在線下看到的所有展品，觀眾可以通過館內的展板和導遊人員的解説來了解展品的相關介紹。支持日語、英語、漢語、韓語等14種語言。該公司打算通過這種方式向海外宣傳TOTO品牌。TOTO博物館自2015年8月28日開幕至今已屆滿7年，期間有多達40萬人次的造訪，深受TOTO粉絲們的好評。

其中虛擬博物館主要包括三個展廳，「第一展廳」主要介紹始於森村組的創業起源和歷史，「第二展廳」主要展示衛浴産品及「衛洗麗（Washlet）」等商品群和應該繼承的技術，「第三展廳」主要介紹海外市場的特點。

「TOTO虛擬博物館」的中文版網址按此

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