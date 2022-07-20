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【1萬元消費券】8月7日起分階段發放第二階段消費券　八達通與其他支付工具領取期數不一（附詳細發放時間表）

精明消費 17:53 2022/07/20

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2022年度第二階段消費券計劃將於8月7日起分階段發放，獲發總額5,000元或1萬元消費券的合資格登記人，透過不同儲值支付工具收取消費券的時間都不一樣。

獲發5,000元消費券的合資格登記人

已在第一階段領取過5,000元，並將在第二階段獲發另外5,000元消費券的合資格登記人，若使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，將會分兩期收到。第一期2,000元在8月7日收到，第二期3,000元則在10月1日收到。

至於選用八達通的話，則會分三期收到消費券。第一期消費券2,000元在8月7日收到，第二期2,000元在10月1日收到，在「合資格消費」總額於11月30日前累積不少於4,000元後，可最快在12月16日收到餘下1,000元。

使用八達通以外支付工具領第二階段$5,000消費券

    點擊圖片放大

使用八達通領第二階段$5,000消費券

    點擊圖片放大

獲發1萬元消費券的合資格市民

從未領取過消費券，將會在第二階段獲發1萬元消費券的市民，若選用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK等支付工具，將會分三期獲得1萬元消費券。第一期將於8月7日取得，第二期將於10月1日取得，第三期則會在12月1日取得。

選用八達通的市民會分四期取得1萬元消費券，第一至三期消費券分別會在8月7日、10月1日及12月1日收到，餘下1,000元最快可在明年2月16日領取，但需要在明年1月31日前「合資格消費」累積總額不於9,000元。

■使用八達通以外支付工具領第二階段$10,000消費券■

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■使用八達通領第二階段$10,000消費券■

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    +2

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責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 精明消費

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