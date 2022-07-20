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【元宇宙】數字人30萬出租元宇宙地皮 百度世界大會玩出新花樣

個人增值 16:18 2022/07/20

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近日一場特殊的直播帶貨引起關注，標價20萬的無人挖掘機系統，一上架就被秒搶；30万租金一年的元宇宙虛擬地皮，3秒就售罄。此場景發生在7月19日，2022百度世界大會前夕舉辦的「歪脖山AI開放賣」。本次數字人AI直播由百度app AI搜索官度曉曉攜手龔俊數字人，作爲首個數字人脫口秀帶貨主播，還把直播帶貨内容卷到了「賣挖掘機」和在元宇宙「租地皮」的程度。

根據直播介紹，今年百度世界大會將于7月21日上午9時在線上舉行，由百度與央視新聞聯合舉辦，屆時將在央視新聞客戶端、百度App、愛奇藝、好看視頻等多個核心媒體平台，以及央視新聞全媒體平台賬號、百度全媒體平台賬號同步播出，並在元宇宙希壤設置會場。本次百度世界以“AI深耕，萬物生長”為主題，除了有度曉曉、希加加等數字人展現AI超能力外，還會有自動駕駛、大模型、智能雲等領域的重磅發布。

24小時AI陪聊服務
直播展現了度曉曉超強的AI交互能力。作為國內首個可交互虛擬偶像，度曉曉基於百度AI技術驅動，有獨特的情感交互系統，能在百度APP內為用戶提供24小時AI陪聊服務，升級搜索體驗。

有了強大的AI能力，她還不斷突破邊界，頻繁“跨界演出”。比如僅在過去的兩個月，她就挑戰2022年高考作文，分數超75％考生，數十秒創作AI畫作售出17萬高價並受邀參加西安美術學院畢業展，攜手龔俊數字人發布AIGC單曲《每分每秒每天》刷屏網絡。

邁進Web3時代
這次事件也表明，直播帶貨正在悄然走進“新時代”，數字人帶貨、元宇宙帶貨或將成為常態。同真人主播相比，數字人可實現24小時全程直播，且可控性強、形象穩定，能有效避免人設“塌房”，可以作為品牌先行試水元宇宙的切入口和紐帶。百度此次用數字人脫口秀打開直播帶貨，就是Web3時代下探索數字人可能性的創意嘗試，為直播帶貨帶來了“新鮮感”。

24小時純AI直播
在7月21日百度世界2022大會上，百度智能雲還將推出數字人直播平台，可實現超寫實數字人24小時純AI直播，支持隨意切換妝發、服裝、場景。相比真人主播，數字人直播可降低人、時間、空間的限制，無需真人主播、中控人員、覆雜硬件的支持，為商家降低30%以上的直播成本。

 

2022百度世界大會

時間：2022年7月21日上午9時線上舉行

播出媒體平台：央視新聞客戶端、百度App、愛奇藝、好看視頻

 

 

 

責任編輯：梁政琪

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