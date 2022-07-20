【大灣區】調查顯示72%港人有意到内地發展 期望金融服務無縫互通

根據滙豐與奧緯的最新調查顯示，香港居民有意探索粵港澳大灣區的生活方式，約四成受訪者期望在通關後12個月内，到大灣區内地城市工作、升學或退休，若將時間延至一年以上，數字將上升至72%。接近一半受訪者表示，有興趣於大灣區内地城市尋求多項機遇，事實上，至今長居於廣東省的香港居民已經接近50萬。



約4成擬通關後12個月內到灣區發展

滙豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，近年來粵港澳大灣區已興建多項國際級跨境交通網絡，讓灣區發展成一小時生活圈。區内居民對工作、投資、生活、創業或營商的選擇已逐漸跨越城市邊界，在更爲廣闊的區域尋求發展。



奧緯諮詢董事合夥人何洸毅表示，長期而言，我們希望以打造大灣區社區作爲未來的發展方向，最終實現企業可在大灣區内自由營商，個人可在大灣區便利生活的目標，同時通過完善公共服務，提高區内生活方式的互通性。



逾8成正考慮內地置業

大灣區居民流動性增加將為金融服務業帶來更多新機遇。調查顯示，有興趣把握大灣區内地城市機遇的受訪者當中，超過八成表示正考慮在内地置業，更有超過85%表示有興趣購買跨境醫療保險計劃，另有七成已經在内地銀行開立賬戶。同時，受訪者的金融服務需求相對複雜，六成受訪者計劃在香港和内地都持有金融資產。



陳慶耀補充說，隨著大灣區的人流愈見頻繁，客戶愈期望在支付、融資、財富管理、保險等方面，獲得無縫的金融服務。若能夠理順粵港澳三地政策和監管框架，將會為產品和服務創新注入動力，讓金融機構為灣區居民提供更優質的服務。



沒興趣的受訪者 最關注社會保障醫療質素

至於暫時沒有興趣到大灣區内地城市發展的受訪者，他們最關注内地的生活環境、社會保障服務及醫療服務質素。調查報告提出需要進一步改善政策和基建，便利區内居民長遠可以無縫融入大灣區的生活模式。



奧緯諮詢董事合夥人貝哲民總結道，粵港澳大灣區的戰略定位包括成爲具有全球影響力的國際科技創新中心。目前，這一戰略進程穩步推進，成果亦令人鼓舞。我們認爲，隨著大灣區建設進入下一個階段，區内的人才相關政策亦迎來進一步優化的新契機。打造大灣區生活方式需要公共部門和私營企業的共同努力。

責任編輯：梁政琪

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