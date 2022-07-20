【好去處】Lalamove7月24日舉行快閃街站派寵物禮品　指定優惠碼享25元接送寵物優惠

疫情下不少香港人身邊都多了一些寵物朋友。即時送貨平台Lalamove發布2022年寵物接送年中回顧，並為毛孩父母提供Call車接送寵物可享高達25元優惠。同時，將於7月24日（星期日）在快閃熱門寵物出行地點，派發寵物專用禮品。

狗隻成寵物接送榜首

Lalamove指，2022年上半年剛過去，在過去6個月內，Lalamove已為香港人拿拿聲接送共27,000隻寵物，排行榜首的當然是人類最好的朋友－狗狗，其次就是貓貓主子。意想不到的是，原來兔仔、鸚鵡、金魚及蜥蜴都曾經 Lalamove上留下「腳毛」，而它們出動的3大熱門地點包括元朗、荃灣及屯門，全屬新界地區，估計是到郊區親親大自然，Lalamove的服務覆蓋範圍十分廣泛，方便寵物主人與寵物遊歷香港每個角落。

即日起至8月31日，新舊客戶用優惠碼「LALAPET」 Call車接送寵物可享高達25元優惠。

Lalamove放狗拿拿聲快閃街站詳情：

日期：2022年7月24日（星期日）

時間：下午2時至下午6時

地點：赤柱大街、堅尼地城海濱長廊 （西環碼頭一帶）

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責任編輯：區祖飛

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